El Chelsea toma una decisión sobre el futuro de Liam Rosenior tras una desastrosa racha de cuatro derrotas consecutivas

Se da por hecho que el puesto de Rosenior como entrenador del Chelsea está asegurado, incluso si el club no logra clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Según informa The Telegraph, la directiva de los Blues no tiene previsto evaluar formalmente el rendimiento de Rosenior antes del verano de 2027 y no tiene intención de realizar ningún cambio al final de esta temporada.

El único escenario en el que esa postura podría cambiar sería si el Chelsea se viniera abajo en las últimas semanas de la temporada, pero actualmente no hay expectativas de que eso ocurra dentro del club.

Aunque el objetivo final sigue siendo terminar entre los cuatro o cinco primeros, la directiva reconoce que Rosenior no asumió el cargo hasta enero y no se le puede considerar el único responsable del resultado de la temporada.