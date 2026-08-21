AFP
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El Chelsea se dispone a recompensar al delantero Joao Pedro con un nuevo y lucrativo contrato de larga duración
El Chelsea mejora las condiciones del delantero
El Chelsea está a punto de ofrecerle a Pedro un lucrativo nuevo contrato hasta 2032, con opción de ampliarlo dos años más, según BBC Sport. Los dirigentes de Stamford Bridge se han movido con rapidez para mejorar el salario del internacional brasileño de 24 años apenas un año después de su traspaso de 60 millones de libras desde el Brighton. Ese movimiento decisivo también sirve para alejar al Barcelona, que ha estado rondando al delantero en forma durante todo el mercado de verano.
- Getty Images Sport
La estructura de incentivos impulsa la renovación
Nuevas informaciones del medio señalan que las condiciones mejoradas encajan directamente en la estructura salarial de Chelsea, que acelera el paso de los jugadores más destacados a escalas salariales más altas. Chelsea adoptó ese mismo modelo con Cole Palmer y Nicolas Jackson para blindar a sus activos más valiosos con compromisos a largo plazo. Los directivos del club se centrarán ahora en negociar nuevas condiciones para otras figuras clave, con Levi Colwill y Estevao Willian como los siguientes en la lista una vez se cierre el mercado de fichajes.
El delantero se queda con el número nueve
Pedro se consolidó como el referente del club a lo largo de un brillante año de debut, convirtiéndose en el primer delantero del Chelsea desde Diego Costa en marcar 20 goles sin contar penaltis en una sola temporada. Ese prolífico registro llegó después de causar un impacto inmediato a su llegada, con tres goles en el triunfo del verano pasado en el Mundial de Clubes, antes de añadir ocho tantos en siete amistosos de pretemporada de cara al nuevo curso. Sus actuaciones de cara a puerta le han valido el codiciado dorsal 9, con Liam Delap cediéndole el sitio y atrayendo ahora un interés de 50 millones de libras por parte de Nottingham Forest y Leeds United.
- Crystal Pix
El derbi de Londres pone a prueba la puntería
Todo apunta a que el delantero sudamericano liderará el ataque del Chelsea en el partido inaugural de la Premier League del lunes por la noche contra el Fulham en Craven Cottage. Los fichajes del verano Danny Welbeck y Emmanuel Emegha aportan una sólida cobertura y profundidad desde el banquillo a lo largo de una temporada exigente. Será vital para el delantero de referencia encontrar el gol de inmediato, mientras el conjunto del oeste de Londres busca dar un golpe sobre la mesa desde el principio, decidido a presentar una seria candidatura al título tras acabar décimo la temporada pasada.
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