Ben STANSALL / AFP
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El Chelsea se adelanta al Arsenal al cerrar un acuerdo récord de 117 millones de libras con el Aston Villa por Morgan Rogers
Se bate el récord británico en Stamford Bridge
Según The Athletic, Chelsea ha acordado verbalmente con Aston Villa el fichaje de Rogers. El acuerdo, valorado en 117 millones de libras, lo convertirá en el fichaje más caro de la historia del club y superará el récord británico de 116 millones que el Manchester City pagó por Elliot Anderson, así como los 106 millones que el Chelsea abonó por Enzo Fernández en 2023.
Ya se pactaron las condiciones personales del jugador de 23 años, que firmará un contrato hasta 2032 con opción a un año más. Se espera que pase el reconocimiento médico el lunes y sea presentado oficialmente tras los últimos trámites administrativos.
- Getty Images Sport
El Arsenal queda descartado al resultar decisivo el factor Alonso
La pugna por fichar a Rogers fue intensa, con el Arsenal como principal candidato. Sin embargo, el centrocampista inglés optó por el Chelsea, atraído por la oportunidad de trabajar con el nuevo entrenador, Alonso. El exentrenador del Bayer Leverkusen presentó el proyecto deportivo del club a Rogers, quien ya veía a los blues como su destino ideal pese al interés de otros grandes de la Premier y de Europa.
Rogers deja Villa Park como una superestrella tras marcar 31 goles y dar 29 asistencias en 125 partidos. Llegó del Middlesbrough en 2024 por solo 7 millones de libras. El Middlesbrough, que posee una cláusula del 20 % de participación en la reventa, se beneficiará del traspaso. Su salida llega tras una temporada en la que guió al Villa a ganar la Europa League y a clasificarse para la Liga de Campeones, sumando 14 goles y 12 asistencias en la campaña 2025-26.
Tres Leones en el Mundial
Rogers, concentrado con Inglaterra en el Mundial, ha jugado los seis primeros partidos, incluido el centro que permitió el único gol de Inglaterra en la semifinal. Será titular en el duelo por el tercer puesto contra Francia. Tras el torneo, regresará para cerrar su fichaje récord con el Chelsea.
- Getty
El Aston Villa se prepara para la etapa posterior a Rogers
La marcha de Rogers, jugador clave, ha dejado un vacío en el equipo de Unai Emery, pero el club de las Midlands ya busca reinvertir los más de 100 millones de libras que esperaba recibir este verano. Ya han invertido más de 50 millones de libras en Johan Manzambi y 35 millones en el centrocampista del Wolves Joao Gomes para mantener la competitividad de cara a la próxima Liga de Campeones, y ahora buscan a Crysencio Summerville e Ibrahim Mbaye para reforzar las bandas.
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