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El Chelsea, sancionado con una prohibición de fichajes y una cuantiosa multa por infringir las normas financieras de la Premier League durante la etapa de Roman Abramovich al frente del club
- AFP
El Chelsea recibe una sanción de la Premier League
La Premier League confirmó el lunes por la tarde que se había impuesto una sanción al Chelsea después de que el club denunciara por iniciativa propia casos de información financiera incompleta y pagos pendientes de la época en que Abramovich era propietario del club. Los hechos en cuestión se remontan a hace más de diez años.
Se ha decidido que el Chelsea no podrá inscribir a jugadores de la cantera durante los próximos nueve meses, aunque ha evitado otra prohibición inmediata de fichar jugadores para el primer equipo. El Chelsea fue sancionado inicialmente por la FIFA en 2019 con una prohibición de dos ventanas de fichajes en relación con las normas sobre la contratación de jugadores menores de 18 años, aunque esta se redujo a una ventana tras una apelación.
En su lugar, el Chelsea cumplirá una condena de dos años de suspensión por la prohibición de fichajes en la categoría senior, lo que significa que no tendrá que cumplirla a menos que cometa nuevas infracciones. Al Chelsea tampoco se le restarán puntos en la Premier League, a pesar de que anteriormente se había barajado esa sanción por las infracciones de la normativa.
¿Por qué se ha sancionado al Chelsea?
Tras hacerse con el control del club en 2022, los propietarios de BlueCo del Chelsea descubrieron que la anterior directiva había realizado pagos secretos a jugadores, agentes sin licencia y terceros, y que los fichajes de Eden Hazard, Samuel Eto'o y Willian se encontraban entre los que estaban siendo investigados.
En un comunicado emitido el lunes, la Premier League declaró: «Como resultado de la investigación de la Premier League, se determinó que, entre 2011 y 2018, se realizaron pagos no revelados por parte de terceros asociados al club a jugadores, agentes no registrados y otros terceros.
Estos pagos no se comunicaron a las autoridades reguladoras del fútbol en aquel momento, incluida la Premier League. Los pagos se realizaron en beneficio del Chelsea FC y deberían haberse considerado como realizados por el club.
El club también ha aceptado, entre otras cosas, que la realización de estos pagos, así como el hecho de no haberlos comunicado a la Liga, constituyó un incumplimiento del requisito de actuar de buena fe hacia la Liga.
«La Junta de la Premier League consideró que, en ningún caso, el club habría infringido las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Liga durante los periodos pertinentes, si los pagos en cuestión se hubieran incluido debidamente en los informes financieros históricos del club.
«A la hora de considerar la sanción adecuada, la Junta de la Premier League señaló que la notificación proactiva por parte del club, el reconocimiento de la infracción y la excepcional cooperación a lo largo de la investigación constituyeron importantes factores atenuantes».
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Comunicado del Chelsea sobre la sanción
En su comunicado, el Chelsea declaró: «El Chelsea Football Club se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Premier League en relación con cuestiones normativas históricas que el propio club denunció en 2022.
«Como se anunció anteriormente, el club reveló de forma voluntaria y proactiva a todos los organismos reguladores pertinentes posibles incumplimientos normativos históricos, incluida la presentación de informes financieros incompletos que tuvieron lugar hace más de una década.
Durante una exhaustiva investigación de la Premier League, el club facilitó de forma proactiva miles de documentos. Además, cuando la Premier League solicitó información, el club proporcionó rápidamente respuestas exhaustivas y facilitó todas las líneas de investigación para apoyar un proceso complejo y extremadamente minucioso.
«Además, durante la investigación, un tercero proporcionó al club pruebas adicionales sobre posibles incumplimientos de las normas de la Premier League cometidos por un antiguo empleado en un pequeño número de transacciones históricas de la cantera. Esta información fue comunicada de forma inmediata y proactiva a la Premier League.
«El club desea dejar claro que, tras un riguroso análisis financiero por parte de la Premier League, se concluyó que “en ningún caso el club habría superado la pérdida máxima permitida de 105 millones de libras durante el periodo de evaluación de tres años establecido en las normas”. Por consiguiente, no existe ningún escenario en el que el club pudiera haber infringido los límites aplicables de las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League durante las temporadas en cuestión en el pasado.
«Desde el inicio de este proceso, el club ha tratado estos asuntos con la máxima seriedad, cooperando plenamente con todos los organismos reguladores pertinentes. El club agradece el reconocimiento por parte de la Premier League de su «cooperación excepcional» y que «sin esas revelaciones voluntarias y el acto de autoinformación, es posible que varias de las infracciones de las normas de la Premier League nunca hubieran llegado a conocimiento de la Liga».
«El club acepta íntegramente los términos del acuerdo, cuyos detalles se han publicado en la página web de la Premier League. Para mayor claridad, la restricción de nueve meses para inscribir a jugadores de la Academia se aplica de forma inmediata, pero solo a aquellos jugadores de la Academia que hayan estado inscritos anteriormente en otro club de la Liga o de la EFL en los 18 meses anteriores. No se aplica a los jugadores actuales del Chelsea, a los jugadores internacionales ni a los jugadores que soliciten su primera inscripción en la categoría Sub-9.
«Nos complace que el asunto haya quedado zanjado».
El club aún no está fuera de peligro
Aunque la Premier League ha concluido su investigación, el Chelsea sigue siendo objeto de escrutinio por parte de la FA por 74 presuntas infracciones de la normativa sobre agentes. No se ha fijado ningún plazo para la publicación de las conclusiones de dicho informe.
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