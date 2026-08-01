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El Chelsea recibe una multa de 10 millones de libras por 74 infracciones financieras mientras la FA opta por no imponer una deducción de puntos
El Chelsea recibe una sanción económica
El Chelsea ha sido multado con 10 millones de libras y ha recibido una prohibición suspendida de inscribir jugadores durante dos ventanas de fichajes por incumplir la normativa sobre pagos a agentes. La nueva propiedad del club, encabezada por Todd Boehly y Clearlake Capital, se autodenunció por 74 infracciones de las normas de la FA, que incluían 47 millones de libras en pagos no declarados a agentes no registrados entre 2011 y 2018. La FA confirmó que la deducción suspendida de seis puntos ha quedado ahora sin efecto tras la apelación, y que la sanción económica íntegra será reasignada por el organismo rector para apoyar al fútbol base.
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El organismo rector detalla la decisión
En relación con la sanción económica impuesta, la FA declaró que la decisión representaba «una sanción apropiada». Esta medida firme fue tomada por el organismo rector del fútbol inglés con el objetivo de «disuadir conductas indebidas similares y mantener la integridad del juego».
Mientras tanto, la comisión reguladora independiente hizo una mención específica a la autodenuncia realizada por la nueva dirección del Chelsea, al afirmar: «Si el club no hubiera puesto estos asuntos en conocimiento de la FA, es poco probable que se hubieran descubierto».
Posteriormente, el club respondió a la conclusión de la investigación mediante un comunicado oficial: «Ahora que el proceso de la FA ha concluido, esto pone fin a todos los procedimientos regulatorios contra el club».
La dirección del Chelsea concluyó su comunicado expresando su agradecimiento por el diálogo constructivo mantenido durante todo el proceso: «Agradecemos a la UEFA, la Premier League y la FA su implicación con el club a lo largo de estos procesos».
El legado de la era Abramovich
Toda esta secuencia de infracciones se deriva de la etapa de Abramovich como propietario, quien fue sancionado por el Gobierno del Reino Unido en marzo de 2022 por sus presuntos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin. Los 2.500 millones de libras procedentes de la venta del Chelsea siguen congelados en una cuenta bancaria del Reino Unido debido a las disputas en curso sobre la distribución de los fondos de ayuda humanitaria. Este caso legal por infracciones en pagos a agentes marca el capítulo final de varias investigaciones regulatorias que persiguieron el legado del empresario ruso en Stamford Bridge.
- AFP
El foco se centra en el terreno de juego
Esta resolución aporta una seguridad jurídica muy necesaria para que la dirección del Chelsea se centre en construir una plantilla estable bajo la propiedad de Boehly, sin la amenaza de una deducción de puntos. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Chelsea abrirá su campaña 2026-27 de la Premier League con un desplazamiento para enfrentarse al Fulham el 24 de agosto.
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