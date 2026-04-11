El Chelsea probablemente deba vender a Enzo Fernández si no se clasifica para la Liga de Campeones

Quedarse fuera de la Liga de Campeones supone un serio problema económico para el Chelsea. Sin esos ingresos, el club debería equilibrar sus cuentas tras los altos gastos en fichajes. Por eso, Fernández, uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, podría ser vendido para cumplir con la normativa financiera.

Quedar fuera de los cuatro primeros puestos de la Premier tendría un fuerte impacto económico, por lo que su traspaso en verano cobra cada vez más fuerza si el club falla en la clasificación, según AS.