El equipo de Alonso comenzó su campaña en la Premier League con una vibrante victoria por 3-2 sobre su rival del oeste de Londres, el Fulham, pero el club sigue buscando retocar sus opciones en ataque. Aunque el foco actual está puesto principalmente en las salidas, el Chelsea sigue «abierto» a incorporar a sus filas a un delantero dinámico.

Los Blues ya han batido récords este verano, sobre todo al convertir a Morgan Rogers en el jugador británico más caro de la historia. Los veteranos exinternacionales con Inglaterra Danny Welbeck y Jordan Henderson también han llegado junto a Maxence Lacroix, Marco Palestra y Valentin Barco, pero la posible disponibilidad de Rashford ha llamado ahora su atención.