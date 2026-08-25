El equipo de Alonso comenzó su campaña en la Premier League con una trepidante victoria por 3-2 sobre el Fulham, rival del oeste de Londres, pero el club sigue buscando retocar sus opciones en ataque. Aunque ahora mismo la atención se centra principalmente en las salidas, el Chelsea sigue «abierto» a incorporar a sus filas a un delantero dinámico.

El Chelsea ya ha batido récords este verano, sobre todo al convertir a Morgan Rogers en el jugador británico más caro de la historia. Los experimentados exinternacionales ingleses Danny Welbeck y Jordan Henderson también han llegado junto a Maxence Lacroix, Marco Palestra y Valentin Barco, pero la posible disponibilidad de Rashford ha llamado ahora su atención.