El Chelsea está considerando una ofensiva de última hora por el centrocampista del Madrid Camavinga, según talkSPORT. El club londinense ha centrado su atención en el internacional francés después de que tres ofertas por Scott, del Bournemouth, fueran rechazadas. El Bournemouth ha comunicado con firmeza al club del oeste de Londres que el jugador de 23 años no está en venta antes del cierre del mercado de fichajes. Según se informa, la oferta más alta del Chelsea por Scott alcanzó los 68 millones de libras, lo que obligó al entrenador Xabi Alonso a buscar otras opciones.

Camavinga ha sido vinculado insistentemente con una salida del Santiago Bernabéu desde que Jose Mourinho se hizo cargo del gigante español. El Manchester United estaba previamente interesado en el centrocampista antes de fichar a Carlos Baleba procedente del Brighton.