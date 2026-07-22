Getty Images Sport
Traducido por
El Chelsea ofrece 64 millones de libras por Alex Scott tras rechazar el jugador del Bournemouth renovar en el Vitality Stadium
El Blues pone a prueba la determinación del Bournemouth
El Chelsea ha oficializado su interés por el mediapunta del Bournemouth al ofrecer 64 millones de libras, según la BBC. El gigante londinense quiere fichar al internacional sub-21 inglés para renovar su mediocampo bajo la dirección de Xabi Alonso. Aunque los Blues ofrecieron una suma importante, los Cherries rechazaron la primera propuesta y advirtieron a Stamford Bridge que no aceptarán nuevas ofertas.
El Bournemouth insiste en que quiere retener a uno de sus jugadores clave. Pese a ello, el Chelsea no desiste y ve la ocasión de fichar a uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Premier League, mientras su futuro en el Vitality Stadium sigue incierto.
- Getty Images Sport
El punto muerto en las negociaciones del contrato alimenta la incertidumbre
La situación en el Bournemouth es crítica: Scott habría rechazado una oferta de renovación que llevaba dos meses sobre la mesa. El club quiere asegurar su futuro, pero el centrocampista no se ha comprometido y le quedan solo dos años de contrato.
Los Cherries no tienen presión económica inmediata para venderlo, pues tras clasificarse para la Europa League y los ingresos del verano pasado por las ventas de Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi y Dango Outtara, su situación financiera es sólida.
La pugna por la joven promesa inglesa
El informe señala que el Chelsea no es el único club que sigue a Scott: varios de los «Seis Grandes» de la Premier League ya valoraron ficharlo. Arsenal, Manchester United, Tottenham y Manchester City también mostraron interés al inicio del mercado, lo que refleja la alta consideración que tiene el centrocampista guerneseyense en toda la liga.
Su ascenso ha sido meteórico desde que fichó por el Bournemouth procedente del Bristol City en 2023 por 25 millones de libras. Tras ser nombrado Mejor Jugador Joven de la Championship en 2022-23, el centrocampista de 22 años ha disputado 89 partidos con los Cherries, marcando seis goles y aportando una chispa creativa constante.
- Getty Images Sport
Los precios de mercado siguen disparándose
El Chelsea ofrece 64 millones de libras por Scott en un mercado de fichajes veraniego marcado por precios récord de centrocampistas. Antes, los Blues pagaron 117 millones por Morgan Rogers al Aston Villa, y el Manchester City abonó 116 millones por Elliot Anderson.
Por ahora, Scott permanece en los planes de Marco Rose, quien prepara al Bournemouth para la próxima temporada en Austria. Aunque el joven internacional inglés está con el grupo, el club rechaza ofertas de equipos de élite para mantener una plantilla competitiva de cara a su aventura europea.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias