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El Chelsea nombra a João Pedro «Jugador de la temporada» horas después de que la selección brasileña lo excluyera de su lista para el Mundial
Joao Pedro gana un premio tras ser descartado por la selección brasileña.
El Chelsea ha anunciado que Joao Pedro es su Jugador de la Temporada, al recibir más del 60 % de los votos en una encuesta en línea. El delantero brasileño superó con holgura a los centrocampistas Enzo Fernández y Moisés Caicedo, segundos y terceros, respectivamente.
Poco después, Carlo Ancelotti lo excluyó de la lista de Brasil para el Mundial, sorpresivamente, y prefirió a Neymar pese a sus recientes lesiones.
Las cifras de su primera temporada muestran su impacto.
Aunque sin reconocimiento internacional, João Pedro ha destacado en Stamford Bridge desde su fichaje de 60 millones de libras procedente del Brighton el pasado verano. Es el sexto jugador del Chelsea en llegar a 20 goles o asistencias en su primera Premier, tras Eden Hazard, Diego Costa y Cole Palmer. A dos jornadas del final, el delantero lleva 15 goles y cinco asistencias en la liga. En todas las competiciones ha aportado 25 goles y asistencias.
Ancelotti explica su decisión mientras Joao Pedro responde
Tras anunciar la convocatoria, Ancelotti admitió que algunos jugadores se sentirían decepcionados.
«Algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos con la lista. Lo siento y agradezco a todos», declaró Ancelotti a los periodistas.
João Pedro respondió más tarde con un comunicado mesurado tras su exclusión. Escribió en Instagram: «Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Por desgracia, no ha sido posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero mantengo la calma y la concentración, como siempre intento hacer. Las alegrías y las frustraciones forman parte del fútbol. A partir de ahora, les deseo mucha suerte a todos los que están allí y seré un aficionado más animándolos para que traigan a casa el sexto título».
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¿Y ahora qué?
Los aficionados del Chelsea podrán celebrar el logro de Joao Pedro en Stamford Bridge el 19 de mayo. El club entregará el premio antes del derbi contra el Tottenham. Después, el equipo recibirá al Sunderland en la última jornada, con Joao Pedro y los suyos luchando por entrar, al menos, en la Europa League.