¡El Chelsea no va a desaparecer! El triunfo en la Copa de la Liga femenina pone de manifiesto de lo que aún son capaces las Blues, a pesar de los reveses sufridos

Es difícil exagerar lo impresionante que fue este triunfo desde el punto de vista mental. El Chelsea no ha estado ni de lejos a su mejor nivel esta temporada, razón por la cual se encuentra a 10 puntos del líder de la Superliga Femenina, el Manchester City, y al borde de perder su título de campeonas de Inglaterra por primera vez desde 2019. Mientras que la temporada pasada fueron, literalmente, invencibles, disfrutando de una campaña liguera histórica sin conocer la derrota, las Blues no han tenido esa sensación este año. Su confianza se ha visto mermada y sus actuaciones han estado regularmente por debajo del nivel esperado.

A esto hay que añadir que Millie Bright, la capitana del Chelsea, no pudo jugar el domingo; a lo que se suma que Naomi Girma, otra central y de talla mundial, sufrió una contusión el día antes del partido; que Kadeisha Buchanan, en su primera titularidad desde noviembre de 2024, solo pudo jugar una hora tras una lesión; y que Nathalie Bjorn, su sustituta desde el banquillo, tuvo que abandonar cojeando a los pocos minutos de hacer su primera aparición del año. Veerle Buurman, de 19 años, fue la única jugadora de la defensa que terminó el partido en su posición habitual.

Y, sin embargo, el Chelsea mantuvo a raya a un United que, de haber marcado, habría igualado el récord de las Blues de la racha goleadora más larga en la historia de la Copa de la Liga. Silenciaron a Jess Park, la estrella de las Lionesses en racha; neutralizaron a Melvine Malard, que ha sumado 16 participaciones directas en goles por la izquierda; y limitaron a Elisabeth Terland, la delantera centro titular de las Red Devils, a disparos desde lejos. El United tiene el segundo ataque más productivo de la WSL esta temporada y el Chelsea, con una defensa improvisada, lo mantuvo a raya.

Mientras tanto, en ataque, Lauren James brilló, Aggie Beever-Jones aprovechó su única oportunidad y las Blues hicieron gala de una precisión que les había faltado durante la mayor parte de la temporada.

Se trataba de una final de copa, un partido de máxima importancia, y el Chelsea demostró una solidez en defensa y una contundencia en ataque que, sencillamente, no ha mostrado de forma constante, lo cual no ha bastado para defender con firmeza el título de la WSL. Cuando más importaba, las Blues de Bompastor dieron un paso al frente e hicieron lo necesario para ganar el partido.

Eso es algo que muy pocos equipos del planeta pueden hacer y es por eso que, con dos trofeos más aún en juego, no se puede subestimar a este Chelsea en los dos últimos meses de la temporada.