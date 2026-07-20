La gestión del Arsenal sobre el contrato de McCabe fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas que planteaban las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar a su puesto ofensivo y a Buurman centrarse en la defensa, donde destaca. Charles, que ahora fichará por el City, es buena, pero McCabe es una de las mejores en esta posición, por lo que mejorará el once de las Blues. Nota: A

Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular y podrá ganar títulos si el club supera la última temporada decepcionante. Dado que no estaba contenta con su rol en el Arsenal, este es un paso adelante. Nota: B