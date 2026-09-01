El Chelsea ha confirmado oficialmente el fichaje de Ahanor procedente del Atalanta, continuando con su agresiva estrategia de captación centrada en los talentos adolescentes más prometedores del mundo. Según se informa, el club londinense ha acordado una operación valorada en 40 millones de libras para llevar al versátil defensa al oeste de Londres, aunque los aficionados tendrán que esperar antes de verle con la camiseta del Chelsea. El acuerdo estipula que el jugador de 18 años no se incorporará oficialmente al gigante de la Premier League hasta 2027, lo que le permitirá seguir desarrollándose en un entorno de máxima categoría.

«El Chelsea ha acordado un trato para fichar al internacional italiano Honest Ahanor, del Atalanta de la Serie A, y el defensa se incorporará oficialmente en 2027», señaló el comunicado emitido por el club a través de su página web oficial.







