El Chelsea ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para fichar a Camara por una cantidad que se espera que alcance los 45 millones de euros, incluidas las bonificaciones. Según el periodista Sacha Tavolieri, el traspaso está cerca de completarse y solo falta por cerrar el calendario de pagos.

El centrocampista senegalés llegará a Stamford Bridge como sustituto directo de Fernandez. Fernandez se encuentra en una fase avanzada para completar un traspaso monumental de 120 millones de libras al rival de la Premier League Manchester City para reencontrarse con Enzo Maresca. El Chelsea ha seguido de cerca a Camara durante todo el verano, adelantándose al Crystal Palace para hacerse con su objetivo prioritario.