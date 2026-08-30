AFP
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El Chelsea llega a un acuerdo con el Mónaco para fichar a Lamine Camara mientras Enzo Fernandez se acerca a la salida
El Chelsea acuerda un fichaje por un centrocampista del Mónaco
El Chelsea ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para fichar a Camara por una cantidad que se espera que alcance los 45 millones de euros, incluidas las bonificaciones. Según el periodista Sacha Tavolieri, el traspaso está cerca de completarse y solo falta por cerrar el calendario de pagos.
El centrocampista senegalés llegará a Stamford Bridge como sustituto directo de Fernandez. Fernandez se encuentra en una fase avanzada para completar un traspaso monumental de 120 millones de libras al rival de la Premier League Manchester City para reencontrarse con Enzo Maresca. El Chelsea ha seguido de cerca a Camara durante todo el verano, adelantándose al Crystal Palace para hacerse con su objetivo prioritario.
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Alonso cuestiona el deseo del centrocampista que se marcha
La inminente salida de Fernandez llega después de un periodo turbulento a las órdenes del entrenador Xabi Alonso, que recientemente dejó fuera al centrocampista de su convocatoria para la victoria en la Carabao Cup contra el Luton Town. Alonso cuestionó públicamente la mentalidad y la preparación de Fernandez de cara a ese partido.
Al explicar la decisión de dejarle fuera, Alonso declaró: "Necesitamos a los jugadores que estén en la mejor situación para jugar. Tenemos que tenerlo todo en cuenta, jugadores que están en un buen momento, jugadores que no sienten esa energía para jugar. Para mí es muy importante que sientan ese deseo de jugar y de estar bien preparados".
Camara llega a Stamford Bridge con un impresionante historial
Alonso también confirmó que mantuvo una conversación privada con Fernandez antes del partido. Alonso añadió: "Hablamos y decidimos que era mejor no formar parte de la convocatoria. Es un jugador de primer nivel". Con esa relación aparentemente rota, el Chelsea se ha movido con decisión para asegurarse de no quedarse corto en el centro del campo. Camara se ha consolidado como una fuerza dominante en la Ligue 1 en los dos últimos años, con 75 apariciones con el Mónaco en todas las competiciones. El internacional aportó seis goles y 11 asistencias durante su exitosa etapa en Francia.
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Qué sigue ahora para el Chelsea y su centro del campo remodelado
El Chelsea tratará de cerrar rápidamente la salida de Fernandez al Manchester City mientras hace oficial la presentación de Camara en las próximas horas. El nuevo fichaje se incorporará a un centro del campo muy remodelado que ya incluye las llegadas este verano de Valentin Barco y Jordan Henderson. Alonso debe ahora integrar con rapidez estas nuevas piezas mientras el Chelsea prepara sus próximos partidos de la Premier League.
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