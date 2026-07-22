El Chelsea llega a un acuerdo con el Aston Villa por Alejandro Garnacho, apenas un año después de fichar al argentino procedente del Manchester United

Según The Athletic, el Aston Villa ha acordado con el Chelsea fichar a Garnacho cedido por una temporada, con obligación de compra. Es una victoria para Emery, quien desde hace tiempo admira al extremo de 22 años y ya intentó ficharlo el verano pasado, cuando dejó el Manchester United y optó por el Chelsea en vez de por Villa Park.

El técnico español priorizó su fichaje por la velocidad y habilidad del argentino, ideales para su esquema. Ya superó el reconocimiento médico en Birmingham y firmará un contrato de cuatro años si se cumple la obligación de compra. Así, Villa refuerza su ataque al inicio del mercado, listo para las competiciones nacionales y europeas.



