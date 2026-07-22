AFP
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El Chelsea llega a un acuerdo con el Aston Villa por Alejandro Garnacho, apenas un año después de fichar al argentino procedente del Manchester United
Emery ficha a su objetivo principal para la banda
Según The Athletic, el Aston Villa ha acordado con el Chelsea fichar a Garnacho cedido por una temporada, con obligación de compra. Es una victoria para Emery, quien desde hace tiempo admira al extremo de 22 años y ya intentó ficharlo el verano pasado, cuando dejó el Manchester United y optó por el Chelsea en vez de por Villa Park.
El técnico español priorizó su fichaje por la velocidad y habilidad del argentino, ideales para su esquema. Ya superó el reconocimiento médico en Birmingham y firmará un contrato de cuatro años si se cumple la obligación de compra. Así, Villa refuerza su ataque al inicio del mercado, listo para las competiciones nacionales y europeas.
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Garnacho ya no entra en los planes de Alonso
El acuerdo llega mientras el Chelsea inicia una nueva era bajo el técnico Xabi Alonso, dispuesto a facilitar la salida del extremo. El jugador, procedente de la cantera del Atlético de Madrid, se ausentó del inicio de la pretemporada con permiso del técnico para cerrar su salida y asegurar su futuro en otro club, tras un curso complicado en el que no logró consolidarse como titular.
En su única temporada en Stamford Bridge fue titular en 22 partidos (14 en la Premier) y marcó 8 goles, pero no justificó los 40 millones de libras que el Chelsea pagó al Manchester United hace un año. A pesar de mostrar su potencial con ocho goles, fue un jugador secundario. Su salida es otra pieza de la reestructuración del Chelsea, que ya vio partir a Marc Cucurella rumbo al Real Madrid y a Andrey Santos hacia el Manchester United.
Contrataciones estratégicas tras la salida de Rogers
El fichaje de Garnacho se incluye en un amplio intercambio de traspasos entre ambos clubes. El Chelsea confirmó hace poco la incorporación de Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, en una operación récord de 117 millones de libras, que supera los 106 millones pagados por Enzo Fernández en 2023. Aunque las negociaciones fueron independientes, la llegada de Garnacho a Villa Park compensa la salida creativa de Rogers. Antes ficharon a Johan Manzambi, del Freiburg, por un nuevo récord del club.
Además, el Villa ya fichó al suizo Johan Manzambi, procedente del Friburgo, en otro récord de traspaso. Esta actividad refleja la ambición del club, que busca consolidar los éxitos logrados la temporada pasada, como la Europa League y la clasificación para la próxima Liga de Campeones. Con Garnacho, Villa apuesta por un joven talento de prestigio internacional, como muestra su presencia en la prelista argentina para el Mundial, aunque finalmente no fuera incluido en la definitiva.
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En busca de un nuevo comienzo tras el trauma del United
Para Garnacho este fichaje es un nuevo comienzo tras un periodo turbulento. Pasó cinco años en el Manchester United, donde marcó 26 goles en 144 partidos, pero su etapa en Old Trafford terminó mal. Cayó en desgracia con el exentrenador Rubén Amorim, lo que provocó su «dolorosa» salida el verano pasado. Al marcharse, admitió haber cometido errores que tornaron insostenible su relación con el club.
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