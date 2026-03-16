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El Chelsea «llama a la puerta» de una estrella del Bayern de Múnich con el objetivo de resolver un asunto clave mediante un fichaje este verano
El Chelsea se fija en Kim como principal objetivo para reforzar la defensa
Aunque el Chelsea cuenta actualmente con varias opciones en el centro de la defensa, entre las que se encuentran Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo y Levi Colwill, ausente por una lesión de larga duración, al parecer el equipo de fichajes está buscando incorporar nuevos refuerzos. La estrella surcoreana, que fichó por el Bayern de Múnich en una operación que lo convirtió en el jugador asiático más caro de la historia, es considerado el perfil ideal para liderar la defensa del club londinense, según la última información del periodista Christian Falk.
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La situación en el Allianz Arena
Kim ha vivido una etapa con altibajos en Alemania desde su sonado fichaje procedente del Nápoles. A pesar de haber ayudado al equipo de Vincent Kompany a conquistar títulos la temporada pasada, esta temporada se ha visto relegado en la jerarquía por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Solo ha sido titular en 12 partidos de la Bundesliga, y a menudo se le ha utilizado como una opción de rotación de lujo para los bávaros.
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se ha apresurado a restar importancia a cualquier insinuación de desavenencia, afirmando el mes pasado: «Habrá rotación cuando todos estén en forma. No es que alguien haya hecho algo mal. Necesitamos una competencia sana. Dejar fuera a alguien no significa nada, es solo una decisión que hay que tomar; habrá otra y luego otra más. Hoy ha sido Kim y la próxima vez me preguntarás por otro».
Cantidad del traspaso y puja por su fichaje
A pesar de la postura pública de Kompany, se cree que el Bayern de Múnich estaría dispuesto a venderlo si el precio fuera el adecuado. El informe sugiere que el gigante alemán estaría dispuesto a entablar negociaciones si recibiera una oferta de entre 30 y 40 millones de euros. Esta valoración ha puesto en alerta máxima a varios de los principales clubes europeos a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.
El Chelsea no es el único que sigue de cerca la situación, ya que el gigante italiano AC Milan planea hacer una oferta con la esperanza de que el jugador considere volver a la Serie A. También se ha atribuido interés por el exjugador del Nápoles al Inter y al Tottenham, lo que prepara el escenario para un posible tira y afloja entre varios clubes.
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¿Qué les depara el futuro al Chelsea y al Bayern?
Kim espera poder participar cuando el Bayern intente cerrar con comodidad su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, tras llegar al partido de vuelta con una cómoda ventaja global de 6-1. Por su parte, la urgente necesidad del Chelsea de reforzar su solidez defensiva volverá a ser el centro de atención, ya que se enfrenta a la titánica tarea de remontar el 5-2 en contra de la ida contra el París Saint-Germain.
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