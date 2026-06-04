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El Chelsea lidera los homenajes tras la muerte de Bobby Tambling, su segundo máximo goleador histórico
Fallece un icono de Stamford Bridge
El fútbol llora la muerte de Bobby Tambling, exdelantero del Chelsea, a los 84 años. Figura clave de la década de 1960, padecía demencia. Su antiguo club, el Crosshaven, confirmó la noticia.
Más allá de sus goles, fue el rostro del equipo de canteranos de Tommy Docherty que alcanzó la fama. Enhomenaje a su legado, el club publicó: «El Chelsea Football Club ha perdido con gran tristeza a uno de nuestros jugadores más legendarios con el fallecimiento de Bobby Tambling a la edad de 84 años».
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El récord que duró décadas
Durante 45 años, Bobby Tambling lideró los registros del Chelsea con 202 goles en 370 partidos. En 2013, Frank Lampard superó la marca, pero Tambling sigue siendo el máximo goleador del club en la liga, con 164 tantos.
Lampard, quien entabló una estrecha amistad con el hombre cuyo récord batió, escribió: «Bobby es un caballero del fútbol y del Chelsea. Si se busca un embajador que represente lo que significa el club y que trascienda las generaciones, él es el indicado. Es un privilegio llamarte amigo».
Años de gloria y hazañas históricas
Tambling debutó con el Chelsea a los 17 años, en 1959, marcando ante el West Ham. Con el tiempo se hizo imprescindible y ganó la Copa de la Liga 1965 tras anotar en la final contra el Leicester. Además, ostenta el récord del club de cinco goles en un mismo partido de Liga: el 6-2 al Aston Villa en 1966.
A pesar de los elogios, Tambling se mantuvo humilde y solía bromear sobre la sustitución del ya retirado Jimmy Greaves al decir que estaba «cambiando un Rolls-Royce por un cacharro viejo». También jugó tres veces con Inglaterra y marcó un gol a Francia, que luego calificó como su favorito.
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Homenajes desde su segundo hogar
Tras dejar el Chelsea y una breve etapa en el Crystal Palace, Tambling se mudó a Irlanda, donde se convirtió en una figura muy querida en el fútbol de Cork. Dejó huella en el Crosshaven AFC, que le rindió homenaje. En X, el club lamentó la pérdida de una «auténtica leyenda del Chelsea y un ser humano aún más maravilloso».
El club irlandés añadió: «Con gran pesar, el Crosshaven AFC anuncia el fallecimiento de nuestro querido amigo y exentrenador, Bobby Tambling. Su pasión por el fútbol era contagiosa. Ya fuera hablando de tácticas, preparando jugadas a balón parado o contando anécdotas de su época como jugador, uno no podía evitar escuchar cada una de sus palabras. Bobby deja un enorme vacío en nuestras vidas. Todos somos mejores, más amables y más ricos por haberlo conocido».