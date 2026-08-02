El Chelsea está intensificando su interés en Scalvini mientras el club mantiene su agresiva política de fichajes bajo las órdenes de Alonso. El internacional italiano de 22 años se ha convertido en uno de los defensas jóvenes más cotizados de Europa, y los Blues ya han establecido contacto directo para confirmar su tasación, según The Sun.

Después de hacerse ya con los servicios de Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace, Alonso sigue deseando añadir más calidad y serenidad a una línea defensiva que tuvo problemas de regularidad durante la pasada campaña. El físico del italiano y su capacidad para sacar el balón jugado lo han convertido en una prioridad para varios gigantes ingleses. El Atalanta es plenamente consciente del creciente interés y ha fijado una tasación firme de 42 millones de libras por su canterano. El conjunto de la Serie A considera a Scalvini uno de sus activos más valiosos y no lo venderá a menos que reciba una oferta irresistible.



