Según The Telegraph, el Chelsea intensificará su interés por Lacroix en el mercado de verano. Busca un central que compita con Levi Colwill, y Lacroix es el candidato ideal.

Lacroix lleva dos temporadas en el Crystal Palace, donde ha ganado la FA Cup y la Conference League, y aún le quedan tres años de contrato.

Palace espera una oferta formal de los ‘blues’, que buscan un defensa con experiencia en la Premier. Con Alonso a punto de asumir el banquillo el 1 de julio, la directiva de Stamford Bridge quiere reestructurar la plantilla cuanto antes.



