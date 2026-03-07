Getty Images
Traducido por
El Chelsea, instado a realizar un fichaje sorpresa por una leyenda del club ante las persistentes dudas sobre Robert Sánchez
Trafford vinculado con un traspaso al Stamford Bridge
El icono del Chelsea, Cole, ha pedido a su antiguo club que fiche al portero del Manchester City, James Trafford. La sugerencia llega en un momento en el que Sánchez se enfrenta a una lucha por su futuro en Stamford Bridge, ya que su estatus como indiscutible número uno del club se ve amenazado.
El entrenador Liam Rosenior decidió recientemente dejar en el banquillo al español tras una serie de actuaciones irregulares, especialmente después de su mal partido en la derrota por 2-1 ante el Arsenal. El cambio táctico ha suscitado un amplio debate sobre si la plantilla actual cuenta con un portero capaz de estar a la altura de los rivales que podrían disputarle el título.
- Getty Images Sport
Cole exige un nivel de élite en la portería.
En declaraciones a Paddy Power, Cole cree que el Chelsea debe fichar a un portero de élite para competir por el título con equipos como el Liverpool, el City y el Arsenal. «Es difícil con Robert Sánchez porque a veces ha rendido bien», señaló Cole. «El otro día le quitó el puesto de titular a [Filip] Jorgensen. Así que no parece que Liam Rosenior haya decidido quién es el número uno, ya que dice que "no tiene un número uno". Así es como funciona».
El exinternacional inglés sugirió entonces que los Blues deberían intentar fichar a Trafford, que está teniendo dificultades para competir con Gianluigi Donnarumma en el Etihad Stadium. Añadió: «Cuando un portero como James Trafford está disponible, el Chelsea quizá tenga que dar el golpe. Sánchez está mejorando, pero sigo pensando que hay otro nivel. ¿Estará a tiempo para que el Chelsea dé un paso adelante y compita por la Champions League y con equipos como el Arsenal y el Manchester City? El Liverpool tiene a Allison, el Manchester City tiene a Donnarumma y el Arsenal tiene a David Raya. Ese es el nivel de portero que necesita el Chelsea. Sánchez puede llegar a ese nivel, pero ¿podrá hacerlo lo suficientemente rápido?».
Rosenior apuesta por la rotación de porteros
La decisión de dejar fuera a Sánchez en la victoria por 4-1 sobre el Aston Villa puso de manifiesto la filosofía de Rosenior de «cada jugador en su sitio». Aunque, según se informa, el español se mostró «muy decepcionado» por perder su puesto, el entrenador ha elogiado la profesionalidad mostrada entre bastidores.
«He sido muy sincero con Rob», explicó Rosenior. «Estaba muy decepcionado por no jugar, que es lo que espero de todos los jugadores, ya sean porteros o jugadores de campo. Pero la forma en que Rob respondió en los entrenamientos, la forma en que apoyó a Filip, en el calentamiento, en el vestuario, fue magnífica».
- Getty Images
En busca de la coherencia
Tras una contundente victoria sobre el Villa, el Chelsea logró reducir la distancia a tres puntos con respecto al Villans y al Manchester United, que ocupan el cuarto y tercer puesto, respectivamente.
Este resultado positivo será un valioso capital para el equipo de Rosenior cuando se enfrente al Wrexham, de la Championship, en la quinta ronda de la FA Cup el sábado, antes de viajar a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a mitad de semana. Sánchez estará ansioso por demostrar a su entrenador que merece ser el portero titular del Chelsea en estos partidos cruciales.
Anuncios