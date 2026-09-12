El Chelsea iguala un indeseado récord defensivo de 65 años tras el revés ante el Hull City

El Chelsea, que ha encajado tres goles en dos de sus tres partidos en casa en todas las competiciones esta temporada, volvió a mostrar vulnerabilidades ya conocidas que dejaron a su entrenador profundamente insatisfecho con el resultado final. Hablando con BBC Sport tras el pitido final, el exentrenador del Bayer Leverkusen declaró: "Estamos decepcionados con el resultado. Queríamos ganar. Tenemos que estar decepcionados con algunas partes de la actuación, especialmente cuando teníamos la ventaja. Fuimos demasiado blandos en el empate. Podemos hacerlo mucho mejor. Jugar bien durante 15 o 20 minutos no es suficiente. Tienes que estar a tu mejor nivel durante 90 minutos. Hay momentos en los que no somos capaces de mantener ese impulso y esa intensidad. Podríamos haber hecho más, seguro, porque tuvimos ocasiones".

Más allá de sus problemas defensivos, el Chelsea también tuvo dificultades para aprovechar su control en los últimos minutos y llevarse la victoria. Al reflexionar sobre la naturaleza del partido y las oportunidades perdidas para sumar los tres puntos, Alonso admitió que su equipo tuvo suerte de no perder, al tiempo que lamentó su incapacidad para convertir la presión final en un triunfo. "Tuvimos una o dos buenas ocasiones para marcar el gol de la victoria, pero sigues expuesto", explicó el entrenador. "No estoy contento. Podemos hacerlo mejor. Conseguimos lo que merecimos".