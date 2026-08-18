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El Chelsea identifica en la Premier League al sustituto de Enzo Fernández, objetivo del Manchester City, mientras se prepara para una salida bomba
El City intensifica su ofensiva por la estrella argentina
El interés del Manchester City por Fernandez se ha intensificado tras un complicado inicio de campaña para el nuevo técnico Enzo Maresca. La magnitud del desafío quedó patente en la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, un resultado agravado por la noticia de que el eje del centro del campo Rodri está cerca de cerrar un traspaso de 65 millones de libras al Barcelona. Esta repentina vacante ha obligado al City a mirar hacia el oeste de Londres, aunque recientemente se quedó fuera de plazo para presentar una oferta, con el Chelsea fijando un precio de salida de 120 millones de libras para el internacional argentino.
A pesar de no llegar a tiempo a esa fecha límite, el City sigue decidido a hacerse con el campeón del mundo de 2022. Después de haber gastado ya mucho este verano, incluida la llegada de Elliot Anderson, el City también está acercándose al fichaje de Ayyoub Bouaddi, del Lille. Sin embargo, Fernandez sigue siendo el gran objetivo para estabilizar un centro del campo que también está a punto de perder a Tijjani Reijnders rumbo al Al-Qadsiah.
Sin embargo, cerrar el traspaso se ha convertido en una perspectiva aún más costosa. Según The Telegraph, el Chelsea ha elevado su precio por encima de los 120 millones de libras iniciales, ya que el mercado, cada vez más cerca de su cierre, deja al club con muy poco tiempo para encontrar un sustituto adecuado antes de que termine la ventana de fichajes.
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El Chelsea apunta a la sensación del Bournemouth como sucesor
Si Fernández se marcha al Etihad, Xabi Alonso ya ha identificado al joven talento del Bournemouth Alex Scott como el hombre llamado a tomar las riendas de la sala de máquinas del Chelsea, según Metro. El club del oeste de Londres ya ha realizado un primer acercamiento por el internacional sub-21 con Inglaterra, después de haber presentado anteriormente una oferta formal de 64 millones de libras que fue rechazada por el Bournemouth.
El Bournemouth se mantiene firme en su postura de que el mediapunta no está en venta, pero el Chelsea percibe una oportunidad, dado que a Scott solo le quedan dos años de contrato. Aunque Arsenal y Manchester United siguieron de cerca anteriormente al exjugador del Bristol City, desde entonces han pasado a otros objetivos, lo que podría dejar al Chelsea con el camino despejado para fichar al jugador de 22 años.
Fernández se enfrenta a un recibimiento frío en el Bridge
La especulación en torno al futuro de Fernandez no ha sentado bien entre la afición del Chelsea. Durante un reciente amistoso de pretemporada contra la Real Sociedad en Stamford Bridge, el centrocampista fue recibido con una sonora pitada por parte de sectores de la grada local al ingresar al campo. Esta fría acogida se debe tanto a los persistentes vínculos con el Manchester City como a su controvertida implicación en las celebraciones tras el reciente éxito de Argentina en un torneo.
Sin embargo, el atractivo de reencontrarse con su antiguo técnico podría resultar demasiado fuerte como para resistirse si el City vuelve con una oferta récord. La cúpula del Chelsea es consciente de que una venta aportaría fondos importantes para reinvertir, no solo en Scott, sino en toda la plantilla.
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El tiempo corre para cerrar un acuerdo bomba
Con el mercado de fichajes acercándose rápidamente a su cierre, los próximos días se perfilan como decisivos para definir la trayectoria inmediata de ambos clubes. El City se encuentra en una carrera desesperada contra el tiempo para tapar el enorme vacío que dejaría la inminente salida de Rodri, pero el conjunto del Etihad debe sopesar ahora si rompe su récord de traspasos para satisfacer las nuevas y elevadas exigencias del Chelsea. Tanto si el equipo de Maresca decide lanzar una oferta de última hora como si finalmente se ve obligado a buscar en otra parte, el Chelsea sigue en una posición de fuerza absoluta, ya que tiene todas las cartas en el pulso de mercado más dramático del verano.
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