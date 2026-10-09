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El Chelsea fija una condición estricta para el fichaje de Lamine Camara después de que el AS Monaco exija 70 millones de euros
El estricto ultimátum de fichajes del Chelsea
El Chelsea no ha renunciado a fichar a Camara, del Mónaco, pero ha lanzado un ultimátum estricto de cara a un futuro traspaso. El club londinense se niega a asumir la nueva tasación de 70 millones de € (59 millones de £) que el conjunto francés ha fijado para el centrocampista.
El Chelsea vio cómo se frustraba una dramática operación el último día de mercado por el internacional senegalés durante la reciente ventana estival de fichajes. Pese a que ambos clubes habían acordado previamente un traspaso de 55 millones de € (46 millones de £), el Mónaco canceló la operación de forma drástica en el último momento.
- AFP
El enorme obstáculo financiero
La decisión del Mónaco de aumentar activamente el precio de salida de Camara hasta los 70 millones de euros ha creado un obstáculo importante para cualquier negociación futura. La cúpula del Chelsea está decidida a no pagar de más, al considerar que una tarifa de 70 millones de euros supone una enorme inflación del verdadero valor de mercado del jugador. Sin embargo, TEAMtalkinforma de que es probable que el Chelsea siga de cerca esta temporada la progresión del jugador de 22 años, dado que se dice que Xabi Alonso es un gran admirador del centrocampista.
La continua reconstrucción del centro del campo de Alonso
Alonso está decidido a seguir renovando sus opciones en el centro del campo del Chelsea mientras construye su plantilla ideal. El club ya se movió en verano para reforzar la medular al asegurarse el fichaje del talento argentino Valentin Barco, procedente del Strasbourg.
Incorporar un perfil dinámico como el de Camara aportaría todavía más energía y flexibilidad táctica al sistema en evolución de Alonso. El jugador, de 22 años, ha demostrado de forma constante su valía en la máxima categoría francesa, manteniendo su alto nivel pese a la amarga decepción que supuso su frustrado cambio a Inglaterra.
Sin embargo, en el Chelsea son muy conscientes de que no son el único club que sigue de cerca su rápida progresión. El exdestacado jugador del Metz ha hecho que su nombre siga ocupando un lugar destacado en las listas de seguimiento de varios grandes clubes europeos gracias a sus actuaciones constantes.
- AFP
Una feroz batalla en la Premier League
En los próximos meses podría librarse una feroz batalla por el fichaje de Camara. Según se informa, Liverpool, Newcastle United, Brighton y Crystal Palace siguen muy de cerca la evolución del internacional senegalés en Francia.
Si el Chelsea se mantiene firme en su estricta negativa a pagar los 70 millones de euros que se piden, podría abrir la puerta a que uno de esos rivales de la Premier League irrumpa y le arrebate la operación. Inevitablemente, el Mónaco tendrá que tomar una decisión crucial de cara a los próximos mercados de fichajes sobre una de sus piezas más cotizadas.
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