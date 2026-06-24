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El Chelsea fija un precio desorbitado por Malo Gusto, que baraja dejar Stamford Bridge
El Chelsea pide una cantidad astronómica por Gusto
El Chelsea pide 75 millones de libras por Gusto, quien evalúa marcharse. El defensa francés, de 23 años, llegó del Lyon en 2023 por 31 millones y ahora ve amenazada su posición tras los últimos fichajes.
La incertidumbre aumentó tras el principio de acuerdo del Chelsea para fichar a Marco Palestra, del Atalanta, por más de 43 millones de libras. Con la llegada de un lateral derecho específico, los agentes de Gusto ya exploran opciones con varios clubes para un posible traspaso este verano.
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El Manchester City sigue de cerca la situación
El Manchester City, que busca reforzar el lateral derecho, ha contactado con el jugador. De fichar, Gusto se reencontraría con Enzo Maresca, con quien trabajó 18 meses en el Chelsea.
Aunque el City busca competencia para Matheus Nunes, la BBCadvierte que su valoración de 75 millones de libras podría ser un obstáculo. El internacional portugués ha brillado en esa demarcación desde su reconversión desde el centro del campo —marcó un gol y dio siete asistencias en la Premier League la temporada pasada—, lo que ya llevó al exentrenador Pep Guardiola a elogiarlo como uno de los mejores laterales derechos emergentes de la liga. Sin embargo, el City busca un jugador más joven y que se adapte de forma natural a esa posición.
La presión financiera obliga al Chelsea a vender jugadores
El Chelsea ha puesto un precio alto a Gusto porque necesita dinero. Tras quedar décimo y fuera de Europa, el club debe equilibrar sus cuentas. Ya vendió a Marc Cucurella al Real Madrid por 52 millones de libras este verano.
La reestructuración podría continuar mientras el club busca reforzar otras posiciones. Esta transición pone en duda el futuro de defensas como Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Wesley Fofana, ya que los Blues quieren reducir una plantilla sobredimensionada.
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La competencia por las plazas en el Etihad
El City se ha desvinculado de los 75 millones de libras que se piden por Gusto, pero sigue buscando. Ha descartado a Tino Livramento, del Newcastle, y Pedro Porro se quedará en el Tottenham.
Chalobah podría salir del Chelsea: el defensa interesa al Como de la Serie A, dirigido por Cesc Fábregas, pero el coste de la operación frena de momento una oferta formal.