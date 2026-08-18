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El Chelsea fija un nuevo y mareante precio para Pedro Neto mientras el Al-Hilal acuerda los términos personales para frustrar el fichaje de Manchester City y Arsenal
El gigante de Stamford Bridge exige una cantidad astronómica
El Chelsea ha informado a los clubes interesados de que quiere cerca de 100 millones de libras si va a desprenderse de Pedro Neto este verano, según Daily Mail. El jugador de 26 años, que se trasladó al oeste de Londres en una operación de 54 millones de libras procedente de los Wolves en 2024, se ha convertido en uno de los nombres de los que más se habla en las últimas semanas del mercado de fichajes.
La cúpula de Stamford Bridge ha elevado su valoración tras observar las recientes tendencias del mercado. El club señala la operación del Real Madrid por Yan Diomande, de hasta 120 millones de libras, y los enormes precios fijados a Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, que es objetivo del Liverpool, como justificación de su nueva postura.
- AFP
Al-Hilal lidera la carrera tras acordar las condiciones personales
Mientras los pesos pesados de la Premier League han estado al acecho, ha sido el club saudí Al-Hilal el que ha dado el paso más decisivo. Los informes sugieren que Neto ya ha aprobado el traspaso al Al-Hilal, después de haber alcanzado en privado un acuerdo sobre las condiciones personales. Según se informa, el conjunto de Riad está dispuesto a ofrecer una cantidad en torno a los 60 millones de euros (51 millones de libras), aunque esta cifra se queda muy por debajo de la nueva valoración que el Chelsea ha comunicado al mercado esta semana.
Los representantes del internacional portugués aún no han comentado oficialmente las informaciones que le vinculan con Oriente Próximo, pero este avance ha puesto en máxima alerta a sus rivales nacionales. Si el Chelsea acaba autorizando la venta, se quedaría con poco tiempo para encontrar un sustituto antes del cierre del mercado.
Manchester City y Arsenal, en un limbo en el mercado de fichajes
La noticia supone un golpe para el Manchester City y el Arsenal, ambos tras seguir al extremo durante varios meses. El nuevo técnico del Manchester City, Enzo Maresca, está desesperado por reencontrarse con Neto, después de haber identificado a su exjugador como un objetivo prioritario para añadir dinamismo a su frente de ataque en el Etihad.
Mikel Arteta quiere añadir profundidad a sus opciones en banda, pero el enorme precio exigido por el Chelsea podría ser un obstáculo insalvable para el Arsenal, que ahora está centrando su atención en refuerzos defensivos. El panorama competitivo ha cambiado rápidamente, y el poder financiero de la Saudi Pro League ha vuelto a alterar los planes de la élite europea.
- NurPhoto
Alonso prepara el estreno ante el Fulham en medio de los rumores sobre su salida
A pesar del ruido que rodea a su futuro, Neto tuvo un papel destacado en el último amistoso de pretemporada del Chelsea contra la Real Sociedad. El entrenador Xabi Alonso está intentando aislarse de la especulación mientras prepara su primer partido oficial al frente del equipo contra el Fulham. Hablando después de la victoria por 3-1 sobre el conjunto español, el técnico dijo: «Fue un muy buen último partido de preparación. Para algunos jugadores fue el primero y el último. Para nosotros hubo cosas buenas, cosas que podemos mejorar. Es normal en este momento para algunos jugadores. Fue estupendo tener a todo el equipo junto».
El técnico del Chelsea espera tener claridad pronto, mientras el club sigue equilibrando su plantilla y sus obligaciones financieras. Junto con la situación de Neto, el Chelsea también está gestionando el interés en Tosin Adarabioyo y ha tasado al delantero Nicolas Jackson en alrededor de 65 millones de libras.
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