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Morgan Rogers England 2026Getty
Mohamed Saeed

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El Chelsea ficha a Morgan Rogers por 117 millones de libras, convirtiendo al internacional inglés en el jugador británico más caro de la historia

M. Rogers
Chelsea
Fichajes
Premier League
X. Alonso
Aston Villa

El Chelsea ha confirmado el fichaje de Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, por 117 millones de libras (157 millones de dólares). El delantero de 23 años llega a Stamford Bridge como el jugador británico más caro de la historia.

  • Una operación sin precedentes para Rogers

    El Chelsea ha fichado a Rogers, del Aston Villa, por 117 millones de libras, convirtiéndolo en el jugador británico más caro de la historia y superando los récords de Jack Grealish, Declan Rice y Elliot Anderson.

    El fichaje refuerza el ataque del Chelsea con talento nacional de élite. Rogers, revelación en las Midlands, celebró el movimiento y destacó su vínculo con el club: «Estoy muy emocionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y siempre lo he admirado».


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  • Reforzar la plantilla de Xabi Alonso

    Rogers llega al Chelsea en un momento clave, de cara a la temporada 2026-27 bajo la dirección de Xabi Alonso. El técnico busca delanteros jóvenes y dinámicos que encajen en su sistema de alta intensidad, y Rogers cumple ese perfil. El club anunció el fichaje en redes sociales, destacando que el jugador eligió vestir la camiseta azul.

    Su fichaje refuerza una delantera ya talentosa en Stamford Bridge. En Villa Park demostró ser uno de los jóvenes más letales de la Premier League y clave en los últimos éxitos del equipo.


  • Un ascenso espectacular en el Aston Villa

    Rogers deja el Aston Villa en su mejor momento, tras aportar 21 goles en 85 partidos de Premier League y ayudar a transformar el club bajo Unai Emery.

    Su progresión en West Midlands lo convirtió de promesa en superestrella. Su inteligencia táctica y su potencia física lo hicieron un amenaza constante para las defensas. El Chelsea lo sigue desde hace tiempo, y el traspaso récord muestra su confianza en que Rogers mantendrá esta trayectoria en un nivel aún más alto.


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  • France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jugador habitual de la selección de Inglaterra y con trayectoria internacional

    Rogers, pieza clave de la selección inglesa, debutó en noviembre de 2024 y ya acumula 22 partidos internacionales.

    A sus 23 años, se le considera el futuro de la selección y ahora también del ataque del Chelsea. Su contrato, vigente hasta 2033, le brinda la estabilidad para seguir creciendo junto a jóvenes como Cole Palmer.

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