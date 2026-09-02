Según se informa, el Chelsea está preparando un sorprendente movimiento por Wijnaldum después de que el cierre del mercado resultara un desastre para el club del oeste de Londres. Tras vender a Enzo Fernandez al Manchester City en una operación de 125 millones de libras que iguala el récord británico, el Chelsea se quedó con un vacío evidente en el centro del campo después de que sus objetivos alternativos se vinieran abajo de forma dramática durante las últimas horas del mercado.

El club del oeste de Londres acabó furioso después de que el Mónaco abortara a última hora el fichaje de Lamine Camara por Stamford Bridge. El derrumbe final de la operación, agravado por la salida de una pieza clave de su once inicial, ha obligado a Alonso a buscar a la desesperada alternativas inmediatas para el centro del campo.