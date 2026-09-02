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¡El Chelsea estudia un sorprendente fichaje de Wijnaldum! El Chelsea recurre a un agente libre tras el caos del cierre del mercado de fichajes
La crisis en el centro del campo obliga al Chelsea a acudir al mercado de agentes libres
Según se informa, el Chelsea está preparando un sorprendente movimiento por Wijnaldum después de que el cierre del mercado resultara un desastre para el club del oeste de Londres. Tras vender a Enzo Fernandez al Manchester City en una operación de 125 millones de libras que iguala el récord británico, el Chelsea se quedó con un vacío evidente en el centro del campo después de que sus objetivos alternativos se vinieran abajo de forma dramática durante las últimas horas del mercado.
El club del oeste de Londres acabó furioso después de que el Mónaco abortara a última hora el fichaje de Lamine Camara por Stamford Bridge. El derrumbe final de la operación, agravado por la salida de una pieza clave de su once inicial, ha obligado a Alonso a buscar a la desesperada alternativas inmediatas para el centro del campo.
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El veterano neerlandés surge como solución de emergencia
Según Foot Mercato, el Chelsea ha iniciado conversaciones con Wijnaldum para un sorprendente regreso a la Premier League. El jugador, de 35 años, sigue disponible como agente libre tras su salida este verano del club saudí Al-Ettifaq, lo que le permite fichar por el Chelsea fuera del mercado de fichajes.
A pesar de un registro goleador respetable en Oriente Medio, con 17 goles en 34 partidos con el Al-Ettifaq la pasada temporada, el club saudí optó por no renovar el contrato del centrocampista. Esta decisión ha dejado a Wijnaldum sin club desde su salida, mientras el exjugador del Liverpool sopesa cuál es el proyecto adecuado para su próximo paso.
Alonso prioriza la experiencia en la Premier League
El entrenador del Chelsea, Alonso, estudia ahora el mercado de agentes libres con el objetivo de reforzar sus opciones. Alonso considera al excentrocampista del Newcastle una solución pragmática, ya que sus 217 partidos en la Premier League entre sus etapas en St James' Park y en el Liverpool le dan un perfil de rendimiento inmediato que requiere un tiempo mínimo de adaptación.
El currículum de Wijnaldum al más alto nivel está sobradamente acreditado, después de consolidarse como un icono del Liverpool al ganar la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa. Sin embargo, su salida de Anfield sigue dividiendo opiniones; el neerlandés sorprendió a los dirigentes del Liverpool hace cinco años al rechazar una ampliación de contrato para fichar por el Paris Saint-Germain.
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Gasto récord y gran comienzo
El Chelsea no dudó en tirar la casa por la ventana durante el mercado de fichajes de verano, pulverizando récords para reconstruir la plantilla bajo la dirección de Alonso. Morgan Rogers se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club tras completar a principios de este mercado un traspaso de 117 millones de libras procedente del Aston Villa.
Sobre el césped, el Chelsea ha disfrutado de un inicio fulgurante de la nueva temporada, encadenando victorias ante el Fulham (3-2) y el Brighton (4-3) en sus dos primeros partidos de la Premier League. El equipo de Alonso afronta ahora una gran prueba de sus aspiraciones al título este domingo, cuando se mida al vigente campeón, el Arsenal, en un derbi londinense muy esperado.
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