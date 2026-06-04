Se espera que esta joya ofensiva de 17 años, ya en la mira del Chelsea FC, refuerce a largo plazo el ataque del Frankfurt.
Traducido por
¡El Chelsea estaba decidido a ficharlo! El Eintracht de Fráncfort negocia con una gran promesa francesa
En Francia, N'Guessan es uno de los talentos más prometedores. Esta temporada en el Saint-Étienne ha sido suplente, pero ha llamado la atención del Frankfurt de la Bundesliga, que suele lanzar a jóvenes franceses y ahora quiere ficharlo.
A pesar de haber jugado solo 325 minutos en 13 partidos oficiales con el ASSE (un gol), su talento atrae. En enero, el club aún dudaba en desprenderse de él, pues no quería arriesgarse en la lucha por el ascenso.
Tras el descenso de la temporada pasada, el club buscaba el ascenso inmediato a la Ligue 1 y, según L'Equipe, rechazó una oferta del Chelsea de ocho millones de euros.
Parece que el Saint-Étienne tendrá que vender sus joyas de la corona
La oferta millonaria de los Blues sorprendió, pero deportivamente no le salió bien al joven ni a su club. Se quedó, pero tras fallar en el ascenso se esperan bajas este verano, y N'Guessan podría ser una de ellas.
Tras fallar el ascenso, el Saint-Étienne debe reajustar su economía y podría vender a sus mejores jugadores; la temporada pasada solo jugó cinco partidos con el primer equipo.
N'Guessan demostró su puntería con la selección francesa
Aunque aún no ha debutado con el primer equipo de su club, este joven ya deslumbra con la camiseta de la selección francesa. Ha destacado en las categorías juveniles: marcó once goles en once partidos con la sub-17 y doce en catorce con la sub-16.
Tal acierto atrajo la atención de los seleccionadores, que aceleraron su progresión. Ya ha debutado con la sub-20, muestra de la confianza de la federación.
N'Guessan, vinculado al club desde hace doce años, tiene contrato hasta 2027.