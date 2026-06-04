¡El Chelsea estaba decidido a ficharlo! El Eintracht de Fráncfort negocia con una gran promesa francesa

En Francia, N'Guessan es uno de los talentos más prometedores. Esta temporada en el Saint-Étienne ha sido suplente, pero ha llamado la atención del Frankfurt de la Bundesliga, que suele lanzar a jóvenes franceses y ahora quiere ficharlo.

A pesar de haber jugado solo 325 minutos en 13 partidos oficiales con el ASSE (un gol), su talento atrae. En enero, el club aún dudaba en desprenderse de él, pues no quería arriesgarse en la lucha por el ascenso.

Tras el descenso de la temporada pasada, el club buscaba el ascenso inmediato a la Ligue 1 y, según L'Equipe, rechazó una oferta del Chelsea de ocho millones de euros.