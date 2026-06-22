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Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

El Chelsea está dispuesto a vender a Trevoh Chalobah, y el Como, de la Liga de Campeones, es uno de los clubes interesados en fichar al defensa

Fichajes
Chelsea
Premier League
T. Chalobah
Como

El Chelsea escuchará ofertas por Trevoh Chalobah este verano; el defensa ha despertado interés en Europa, incluido el Como italiano. Aunque fue titular la temporada pasada, ya no es intocable: el club reestructura su defensa bajo nueva dirección.

  • El futuro de Chalobah en Stamford Bridge pende de un hilo

    Chalobah vive un momento de incertidumbre sobre su futuro en Stamford Bridge. A punto de entrar en los dos últimos años de su contrato —con una opción de prórroga de 12 meses—, no hay señales de negociación para renovar. Esta situación ha alertado a clubes de toda Europa, incluidos varios participantes en la Liga de Campeones.

    A pesar de sus 47 partidos la temporada pasada, el Chelsea ya no le ve como pieza clave, según Football London.


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  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Como se une a la carrera junto a los rivales europeos

    El Como, que se clasificó para la Liga de Campeones bajo la dirección de Cesc Fábregas, está entre los muchos clubes interesados en fichar a Chalobah. Sin embargo, el equipo de la Serie A aún no está en una fase avanzada de la negociación y sigue planificando sus fichajes de verano.

    Otros equipos de la Liga de Campeones también le siguen de cerca, por lo que la competencia por su fichaje permanece abierta mientras los clubes vigilan su situación contractual en Stamford Bridge.

  • Alonso señala las prioridades defensivas

    Xabi Alonso trabaja con la dirección deportiva para fichar un central que acompañe a Levi Colwill. El Chelsea planea este movimiento desde enero, clave para la temporada 2026/27.

    Aunque Chalobah ha demostrado su valía como jugador versátil, Alonso y el equipo de fichajes buscan un perfil específico que afiance la zaga. Este cambio de estrategia ha convertido a Chalobah en una opción secundaria dentro del proyecto a largo plazo, lo que aumenta la probabilidad de que se marche este verano.

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    Acheampong, considerado intocable

    A diferencia de lo ocurrido con Chalobah, el Chelsea ha rechazado varias ofertas por el joven defensa Josh Acheampong y ha decidido retenerlo en Stamford Bridge. El club considera al jugador de 20 años, formado en la cantera, intocable y clave para el futuro, pese al interés de varios rivales de la Premier League.

    A pesar de su condición de intocable, el central solo jugó 17 partidos la temporada pasada, nueve como suplente, y sumó 663 minutos en los que marcó un gol. El club valora su gran potencial defensivo y lo considera clave para el futuro.