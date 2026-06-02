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El Chelsea está conmocionado porque Marc Cucurella quiere marcharse, mientras Barcelona y Real Madrid estudian ofertas
Clubes españoles aumentan su interés en el defensa del Chelsea.
Los planes de verano del Chelsea se complican por la incertidumbre sobre el futuro de Cucurella. Tras un inicio difícil en Londres, el internacional español se ha consolidado como pieza clave de los Blues.
Su buen rendimiento en el último año y su actuación en la Eurocopa 2024 han despertado el interés de Barcelona y Real Madrid, que buscan reforzar el lateral izquierdo. The Athletic informa que el defensa está «dispuesto a marcharse» este verano.
- AFP
Un posible regreso a España
Según diversos medios, el Barça ve a Cucurella como opción para competir con Alejandro Balde. Su regreso al Camp Nou se vincula con su paso por la cantera azulgrana antes de consolidarse en otros equipos españoles. También el Real Madrid sigue de cerca al jugador y valora su versatilidad y energía.
El Atlético de Madrid también sigue al jugador y, mediante su director deportivo Mateu Alemany, ya ha contactado con su club para negociar un posible traspaso. De los tres, el Atlético parte con ventaja, pues no necesita vender antes de fichar.
El Chelsea se enfrenta a una difícil decisión sobre un jugador clave.
El resurgimiento de Cucurella ha elevado su valoración. Tras las críticas por su fichaje desde el Brighton, se consolidó como titular y ganó el afecto de la afición del Chelsea.
Su evolución ha despertado el interés de otros clubes: la larga relación con el Barcelona añade un matiz especial, y el seguimiento del Real Madrid confirma su valoración en los últimos 12 meses.
El Chelsea lo ve como pieza clave de su defensa. Su técnica y comodidad con el balón encajan con lo que busca Xabi Alonso.
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La evolución del mercado de fichajes podría marcar el verano del Chelsea
La clave es si los clubes españoles presentarán ofertas formales. El Barcelona debe resolver sus problemas económicos antes de ficharlo, y el Real Madrid podría esperara otros refuerzos defensivos.
El Chelsea no quiere vender y pediría un traspaso alto, sobre todo si brilla con España en el Mundial. Aun así, si llega una oferta fuerte, el club podría ceder a medida que avance el mercado estival.