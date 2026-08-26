El Chelsea está cerca de cerrar un acuerdo de 40 millones de euros para fichar a la joven promesa defensiva del Atalanta Honest Ahanor

Según TuttoMercatoWeb, citando a Sky Sport Italia, el Chelsea ha avanzado de forma significativa en su intento de fichar a Ahanor. Las conversaciones directas entre el club de la Premier League y el Atalanta han progresado de manera decisiva, y en estos momentos se están ultimando las condiciones personales. Ambos clubes están estructurando una operación valorada en torno a 40 millones de euros, lo que supondría un beneficio sustancial para el conjunto de la Serie A.

El Atalanta solo fichó a Ahanor procedente del Genoa el pasado verano por una cantidad inicial de 16 millones de euros, más 4 millones en variables. Aunque esta cifra final se queda por debajo de los 60 millones de euros que pedían inicialmente, sigue siendo un aumento notable respecto a la oferta de 34 millones de euros del Brighton que el Atalanta rechazó anteriormente en este mercado.