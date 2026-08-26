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El Chelsea está cerca de cerrar un acuerdo de 40 millones de euros para fichar a la joven promesa defensiva del Atalanta Honest Ahanor
El Chelsea se acerca a Ahanor
Según TuttoMercatoWeb, citando a Sky Sport Italia, el Chelsea ha avanzado de forma significativa en su intento de fichar a Ahanor. Las conversaciones directas entre el club de la Premier League y el Atalanta han progresado de manera decisiva, y en estos momentos se están ultimando las condiciones personales. Ambos clubes están estructurando una operación valorada en torno a 40 millones de euros, lo que supondría un beneficio sustancial para el conjunto de la Serie A.
El Atalanta solo fichó a Ahanor procedente del Genoa el pasado verano por una cantidad inicial de 16 millones de euros, más 4 millones en variables. Aunque esta cifra final se queda por debajo de los 60 millones de euros que pedían inicialmente, sigue siendo un aumento notable respecto a la oferta de 34 millones de euros del Brighton que el Atalanta rechazó anteriormente en este mercado.
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Una fructífera relación de traspasos
Este inminente traspaso prolonga una relación muy productiva entre el Chelsea y el Atalanta durante el actual mercado de fichajes. El Chelsea ya ha asegurado este verano el fichaje de Marco Palestra procedente del Atalanta, lo que indica una sólida línea de comunicación y confianza en los negocios entre las directivas de ambos clubes.
El club inglés ha estado siguiendo de manera constante los partidos del Atalanta para identificar a los mejores jóvenes talentos. Al acudir al Atalanta por segunda vez, el Chelsea está demostrando su clara intención de invertir con fuerza en promesas de élite del fútbol europeo. Palestra ya ha empezado a integrarse en la plantilla, y Ahanor podría seguir muy pronto el mismo camino de Bérgamo a Londres para reforzar sus opciones defensivas.
Una temporada revelación en Italia
Ahanor ha disfrutado de un ascenso espectacular a la relevancia durante el último año. Nacido en febrero de 2008, el defensa logró consolidarse casi de inmediato como titular habitual del Atalanta. Disputó 28 partidos en la Serie A durante su temporada de debut en el Gewiss Stadium, firmando actuaciones maduras que desmentían su corta edad.
Ahanor también adquirió una experiencia continental de enorme valor, participando en la Champions League ante algunos de los clubes más grandes de Europa. Su rápido desarrollo y su imponente presencia sobre el terreno de juego llamaron pronto la atención de los mejores ojeadores del continente, hasta convertirlo en uno de los adolescentes más cotizados del fútbol mundial en estos momentos.
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¿Qué será lo próximo del Chelsea?
El traspaso de Ahanor podría quedar cerrado oficialmente el viernes, ya que tanto el Chelsea como el Atalanta buscan ultimar los últimos detalles. Una vez supere las pruebas médicas y firme el contrato, Ahanor se unirá a sus nuevos compañeros en Londres. Después, el Chelsea se centrará en integrar a su nuevo fichaje en la plantilla del primer equipo de cara a sus próximos partidos de la Premier League.
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