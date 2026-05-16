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Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Adhe Makayasa

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El Chelsea está «a punto» de nombrar a Xabi Alonso como nuevo entrenador y planea iniciar las conversaciones preliminares justo después de la final de la FA Cup

X. Alonso
Chelsea
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Se informa que el Chelsea está cerca de cerrar el fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador. Las negociaciones se reanudarán tras la final de la FA Cup del sábado. El técnico de 44 años es el favorito entre varios candidatos destacados.

  • Alonso lidera la carrera por el puesto de entrenador

    Según talkSPORT, el Chelsea está a punto de cerrar el acuerdo para que Alonso ocupe el banquillo de Stamford Bridge. El club londinense ha pausado los fichajes para centrarse en la final de la FA Cup del sábado, pero la próxima semana acelerará las negociaciones. Alonso parece favorito sobre Marco Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner y el exentrenador del Flamengo, Filipe Luis.

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    Codiciado en todo el continente

    Desde que dejó el Santiago Bernabéu en enero, el excentrocampista del Liverpool ha sido muy codiciado. El Newcastle United lo quiere como posible sustituto de Eddie Howe, mientras crece su vinculación con un regreso a Anfield ante la presión sobre Arne Slot. En febrero ya rechazó una oferta del Marsella de la Ligue 1.

  • Un palmarés impecable a pesar del tropiezo en Madrid

    El reciente despido de Alonso por parte del Real Madrid llegó tras el dominio nacional del Barcelona, pero su prestigio como entrenador sigue muy alto en Europa. En su etapa en la capital española logró 24 victorias y solo sufrió seis derrotas en 34 partidos. Su reputación se basa en su histórica etapa en el Bayer Leverkusen, donde firmó una temporada invicta en la Bundesliga y ganó 89 de los 140 partidos.

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    Se avecina una reconstrucción tras la final

    La prioridad del Chelsea es ganar la final de la FA Cup antes de que la directiva elija al nuevo entrenador. Alonso debe revitalizar una plantilla que ha mostrado irregularidad ante los rivales de élite de la Premier esta temporada. Una vez confirmado, el técnico afrontará una clave ventana de fichajes de verano para devolver a los Blues a la lucha por la Champions.