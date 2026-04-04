El Chelsea está a punto de fichar a otro joven talento tras imponerse al Bayern de Múnich en la pugna por su fichaje

El periodista argentino Augusto César ha confirmado que el Chelsea ha cerrado el fichaje del jugador de 21 años, que se incorporará al club en junio. Ha declarado en X que el Chelsea se ha impuesto al Bayern de Múnich en la pugna por el exjugador del Brighton. «Valentín Barco será el nuevo fichaje del Chelsea. El equipo inglés va a fichar al centrocampista argentino del Estrasburgo (pertenecen al mismo grupo). Tras el parón internacional de la FIFA, el Chelsea presionó con fuerza y todo está acordado para que se incorpore en junio. El exjugador del Boca fue cortejado por el Bayern de Múnich, pero el Chelsea se lleva al jugador. Un paso de gigante para uno de los mejores jugadores argentinos de la actualidad, que ha demostrado que tiene todo lo necesario para ir al Mundial de 2026: jerarquía y personalidad».