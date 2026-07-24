El Chelsea está a punto de cerrar el fichaje de Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, por 52 millones de libras

Con 190 cm de altura, el defensa se consolidó como pieza clave del Palace la temporada pasada: jugó 55 partidos y ganó el Community Shield y la Conference League. Sus actuaciones constantes desde su llegada del Wolfsburgo en 2024 le valieron un lugar en la selección francesa para el Mundial 2026.

Su llegada a Stamford Bridge podría reordenar la defensa y afectar el futuro de Badiashile, Adarabioyo, Fofana, Chalobah y Sarr.