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El Chelsea está a punto de cerrar el fichaje de Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, por 52 millones de libras
Los Blues están a punto de fichar a Lacroix
Según The Athletic, el Chelsea cerra el fichaje del central del Crystal Palace, Lacroix, por unos 52 millones de libras (69 millones de dólares). El defensa francés pasará el reconocimiento médico el viernes y firmará hasta 2032. Mientras, los Eagles buscan sustituto y siguen a Chrislain Matsima, del Augsburgo, y a Chibuike Nwaiwu, del Trabzonspor.
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Se reconoce el ascenso a la Premier League
Lacroix se convirtió en junio en uno de los principales objetivos de fichaje del Chelsea, junto a otras opciones como el defensa del Como, Jacobo Ramón. Los Blues se centraron en este imponente central tras su rápida progresión en dos temporadas en la Premier League. Su evolución se refleja en su valoración, que pasó de 18 millones de euros a un precio mucho mayor.
El defensa francés brilla con luz propia
Con 190 cm de altura, el defensa se consolidó como pieza clave del Palace la temporada pasada: jugó 55 partidos y ganó el Community Shield y la Conference League. Sus actuaciones constantes desde su llegada del Wolfsburgo en 2024 le valieron un lugar en la selección francesa para el Mundial 2026.
Su llegada a Stamford Bridge podría reordenar la defensa y afectar el futuro de Badiashile, Adarabioyo, Fofana, Chalobah y Sarr.
- Avalon.red
Alonso reorganiza sus opciones defensivas
Tras el traspaso, Xabi Alonso debe integrar rápido a Lacroix en la defensa en lo que queda de pretemporada. El Chelsea también debe decidir el futuro de sus centrales sin minutos para equilibrar la plantilla. Mientras, el Palace busca un sustituto antes del cierre del mercado para mantener su defensa.
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