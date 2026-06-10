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El Chelsea despide al hermano menor de Michael Olise tras once años en el club
Un largo viaje llega a su fin
El club londinense ha anunciado la lista de jugadores que se quedan y los que se marchan para la próxima temporada, confirmando que Olise es uno de los cuatro jóvenes de la cantera que se van. Llegó a la prestigiosa cantera de Cobham con nueve años y ascendió por las categorías inferiores con grandes expectativas. A pesar de su talento y de una década en la capital, el defensa nunca logró debutar con el primer equipo. Para el canterano, el anuncio es agridulce: vio cómo su hermano alcanzaba el estrellato europeo mientras su propio camino en Stamford Bridge se limitaba con cada nuevo entrenador.
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Comparación de diferentes trayectorias profesionales
El contraste entre los dos hermanos muestra lo impredecible del fútbol profesional. Mientras el mayor se convirtió en uno de los atacantes más prometedores de Europa tras pasar por el Crystal Palace y fichar por un equipo alemán en un lucrativo traspaso, el menor no logró afianzarse en el Chelsea.
Su única llamada al primer equipo llegó en la 2024-25, como suplente en un partido de la UEFA Conference League, pero no llegó a debutar. Así, abandona el Chelsea sin haber jugado ni un minuto oficial, mientras su hermano brilla en la Bundesliga.
La reorganización de la Academia despeja el terreno
El Chelsea reestructura su cantera para optimizar la plantilla juvenil de cara a la próxima temporada. Además de Olise, el club ha rescindido los contratos del defensa Brodi Hughes, el centrocampista Sam Rak-Sakyi y el delantero finlandés Jimi Tauriainen.
Hughes regresa tras una cesión decepcionante en el Wimbledon, donde solo jugó dos partidos en la tercera división inglesa. Estas salidas buscan abrir espacio a nuevos fichajes, por lo que varios canteranos veteranos deben buscar equipo tras no convencer a los responsables deportivos.
Buscando un nuevo comienzo
El futuro del excanterano del Chelsea aún es incierto, pues este verano se incorpora al mercado de fichajes. Tras 11 años en un entorno de élite, Olise tiene las bases técnicas para relanzar su carrera. Ahora busca un club donde debutar como profesional y seguir los pasos de su hermano.