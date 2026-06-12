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Adhe Makayasa

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El Chelsea debería vender a Enzo Fernández e intercambiarlo por un centrocampista del Real Madrid, según una exestrella

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E. Fernandez
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E. Petit
E. Petit
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El excentrocampista del Chelsea Emmanuel Petit recomienda vender a Enzo Fernández e intercambiarlo con el Real Madrid por Eduardo Camavinga. El argentino vive un momento inestable en Londres, mientras que el futuro de Camavinga en España es incierto tras los cambios en el banquillo del Bernabéu.

  • Se propone un cambio en el centro del campo en medio de la agitación

    La directiva del Stamford Bridge presiona para definir el futuro de Fernández, quien firmó un contrato hasta 2032 pero fue sancionado con dos partidos en abril por negociar con un club español. Según El Nacional, el técnico del Real Madrid, José Mourinho, quiere vender a Camavinga por entre 50 y 80 millones de euros. Petit cree que un intercambio directo resolvería los problemas de ambos gigantes europeos este verano.

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    Petit insta a los Blues a actuar

    En declaraciones a BetVictor Live Casino, el exganador de la Copa del Mundo Petit respaldó un posible intercambio de centrocampistas. Dijo: «¿Eduardo Camavinga por Enzo Fernández? ¿Por qué no? Camavinga sigue siendo muy joven. Llegó al Madrid del Rennes a los dieciocho años y lleva seis o siete años en el Real Madrid.

    Además, ya ha ganado trofeos importantes. Es una gran promesa. No puedo juzgar su nivel en las dos últimas temporadas por lo que ocurre en el club; muchos jugadores no rinden bien allí por diversos motivos.

    En el Chelsea hay muchos jóvenes, y Camavinga ya tiene experiencia: ha ganado títulos con el Real Madrid, ha jugado muchos años allí y es internacional.

    «Camavinga es un jugador con talento, encajaría muy bien».

  • La capitanía de Fernández, en el punto de mira

    Las tensiones entre Fernández y la directiva del Chelsea aumentaron tras la mala temporada, en la que el equipo terminó décimo en la Premier League 2025-26 y se quedó fuera de las competiciones europeas.

    Petit insiste en que la situación actual entre el club y el jugador es insostenible y afirma: «Enzo Fernández debería marcharse; no se puede retener a un jugador que quiere irse. Él mismo lo dijo y el club le multó. Ha sido uno de los mejores del Chelsea en los últimos dos años, pero no se puede ser capitán y enviar este tipo de mensaje.

    Está claro que quiere irse; no somos tontos. Está harto de la situación en el Chelsea; esta temporada ha sido un desastre. El Real Madrid le sigue de cerca y necesita centrocampistas fuertes; no me sorprendería que se marchara al Madrid u otro equipo».

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    El momento decisivo del mercado de fichajes de verano

    Ambos clubes preparan cambios tácticos clave ante el mercado de verano. Mourinho quiere un Madrid más técnico. Camavinga, fuera de la lista de Francia para el Mundial, estudia su futuro y la Premier League le atrae. El Chelsea debe decidir si mantiene su inversión en Fernández o lo traspasa para calmar el vestuario.