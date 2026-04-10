El Chelsea debe «tomar una postura» ante el «lío» de Enzo Fernández tras sus comentarios coqueteando con el Real Madrid

En declaraciones a Paddy Power, Cole advirtió que la repetición de estos incidentes podría socavar la autoridad del club y sugirió que el Chelsea debe adoptar una postura clara sobre el comportamiento del centrocampista.

«Es una situación difícil; no se trata tanto de que el castigo sea adecuado, sino del hecho de que ya es la segunda vez que ocurre esto [con Fernández]», dijo Cole. «El club tiene que tomar una postura.

Para Enzo, este no era el Chelsea que le vendieron cuando llegó. No está bien amenazar con irse, pero entiendo su frustración. Ahora la pregunta es si el castigo es justo. Si quiere marcharse de verdad, tendrá que presentar una solicitud de traspaso».