«El Chelsea convierte al entrenador vinculado al Ajax en su candidato ideal»

El Chelsea analiza el futuro del cuerpo técnico tras la breve etapa de Rosenior. A pesar del buen rendimiento en la FA Cup, la temporada ha sido decepcionante. Según The Independent, los propietarios buscan un entrenador que guíe al equipo a la siguiente fase del proyecto.

En Stamford Bridge consideran que ya hay una filosofía táctica clara, desde el primer equipo hasta la cantera, y buscan un técnico que la mantenga.