El Chelsea se ha puesto en contacto con los representantes de Martinez, mientras el club del oeste de Londres busca atajar la creciente preocupación por sus opciones actuales bajo palos. El campeón del Mundo de 2022 se ha consolidado firmemente entre la élite de los porteros durante su etapa en el Aston Villa, donde suma 256 apariciones desde que llegó procedente del Arsenal en 2020. Sin embargo, el guardameta de 33 años está ahora considerado disponible para un traspaso, con el Villa abierto a escuchar ofertas tras su adquisición por 30 millones de libras del internacional japonés Zion Suzuki, llegado desde el Parma a principios de este mes.

El interés por Martinez llega en un momento en el que Sanchez está siendo objeto de un intenso escrutinio tras un complicado inicio de temporada. En el partido inaugural de la Premier League ante el Fulham, que el Chelsea ganó por un ajustado 3-2, el español fue batido en su palo corto por un disparo de Josh King y más tarde dejó escapar un remate rutinario que permitió a Gonzalo Garcia ver puerta. Mientras tanto, la Juventus ya había intentado fichar a Martinez anteriormente en este mercado de fichajes, pero la operación se vino abajo por la preocupación en torno a una lesión en un dedo, lo que deja la puerta abierta para que el Chelsea entre en escena.