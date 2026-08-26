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El Chelsea contacta por Emiliano Martínez mientras crece la preocupación con Robert Sánchez
Chelsea apunta a Martínez mientras Sánchez está sometido a un intenso escrutinio
El Chelsea se ha puesto en contacto con los representantes de Martinez, mientras el club del oeste de Londres busca atajar la creciente preocupación por sus opciones actuales bajo palos. El campeón del Mundo de 2022 se ha consolidado firmemente entre la élite de los porteros durante su etapa en el Aston Villa, donde suma 256 apariciones desde que llegó procedente del Arsenal en 2020. Sin embargo, el guardameta de 33 años está ahora considerado disponible para un traspaso, con el Villa abierto a escuchar ofertas tras su adquisición por 30 millones de libras del internacional japonés Zion Suzuki, llegado desde el Parma a principios de este mes.
El interés por Martinez llega en un momento en el que Sanchez está siendo objeto de un intenso escrutinio tras un complicado inicio de temporada. En el partido inaugural de la Premier League ante el Fulham, que el Chelsea ganó por un ajustado 3-2, el español fue batido en su palo corto por un disparo de Josh King y más tarde dejó escapar un remate rutinario que permitió a Gonzalo Garcia ver puerta. Mientras tanto, la Juventus ya había intentado fichar a Martinez anteriormente en este mercado de fichajes, pero la operación se vino abajo por la preocupación en torno a una lesión en un dedo, lo que deja la puerta abierta para que el Chelsea entre en escena.
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Sobre la relación entre el Chelsea y el Aston Villa
Un posible acuerdo por Martínez representaría el último capítulo de una frecuente serie de transacciones entre el Chelsea y el Aston Villa, con ambos clubes estableciendo una relación de trabajo notablemente estrecha en el actual mercado de fichajes. Su actividad reciente estuvo encabezada por el espectacular traspaso de 117 millones de libras que llevó a Morgan Rogers al Chelsea por una cifra récord para el club, junto con una operación aparte que llevó a Alejandro Garnacho en la dirección opuesta con un acuerdo inicial de cesión.
Las negociaciones en curso también podrían implicar a otros nombres de alto perfil, ya que ambos clubes buscan equilibrar sus plantillas y cumplir con las regulaciones financieras. Los informes sugieren que el delantero Nicolas Jackson, que actualmente está valorado en alrededor de 65 millones de libras, podría formar parte de las conversaciones y potencialmente unirse al Villa para reunirse con su exentrenador, Unai Emery.
Xabi Alonso aborda la situación de la portería
A pesar de las especulaciones en torno a un movimiento por Martinez, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha intentado mantener la compostura cuando se le ha preguntado por el reciente estado de forma de Sanchez. En la previa del choque de mañana de la Carabao Cup contra el Luton Town en Stamford Bridge, Alonso insistió en que sus conversaciones con el guardameta español han seguido siendo profesionales y centradas en la mejora colectiva. «No, hemos tenido conversaciones normales. Hemos hablado más sobre la cuestión del equipo, sobre lo que hicimos bien y lo que tenemos que hacer mejor», explicó Alonso a los periodistas.
El respaldo público de Alonso a Sanchez no ha frenado el debate interno sobre si es necesario un cambio para mantener el impulso del Chelsea. El técnico añadió: «Se trataba más de entender el contexto. Cada partido va a ser importante porque estamos en este proceso en el que todavía necesitamos desarrollar cosas. Necesitamos hacer ajustes más relacionados con el equipo». Aunque Alonso es conocido por su lealtad hacia sus jugadores, la persistencia de errores individuales en partidos de alta exigencia ha obligado al club a actuar.
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La oportunidad llama a la puerta de Mike Penders
El futuro inmediato de la portería del Chelsea podría experimentar un cambio incluso antes de que llegue un nuevo fichaje, con Mike Penders presionando para hacerse con un puesto de titular. Penders regresó al club este verano tras una cesión muy productiva en el Estrasburgo y ha impresionado al cuerpo técnico por su aplicación en los entrenamientos.
Esta buena impresión le ha situado claramente en la pelea de cara a los próximos partidos. Preguntado por la posible participación del joven guardameta, Alonso no cerró ninguna puerta. "Está en la plantilla, así que tiene una oportunidad", señaló el entrenador del Chelsea. "Mañana decidiremos y comunicaremos el equipo a los jugadores, así que prefiero esperar a que ellos lo sepan primero".
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