Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Chelsea considera fichar a Xavi, exentrenador del Barcelona, para sustituir de forma definitiva a Liam Rosenior

Chelsea
Xavi Hernández
Premier League
Barcelona
Primera División
L. Rosenior

Según se informa, el Chelsea considera a Xavi, exentrenador del Barcelona, como su próximo técnico. Los Blues reevalúan su rumbo tras el despido de Liam Rosenior, con Calum McFarlane al mando de forma interina.

  • El Chelsea se replantea su rumbo tras el fracaso de Rosenior

    El Chelsea busca entrenador tras la breve etapa de Rosenior. A pesar de su buen rendimiento en la FA Cup, la temporada ha sido decepcionante. Según el *Independent*, los propietarios quieren un técnico que guíe la siguiente fase del proyecto y mantenga la identidad futbolística forjada en los primeros cuatro años de su gestión.

    En Stamford Bridge consideran que ya se ha implantado una filosofía táctica clara en todo el club, desde el primer equipo hasta la cantera, y desean que el próximo entrenador la mantenga.

    • Anuncios
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El club busca candidatos que se ajusten a su filosofía táctica.

    El Chelsea baraja varios candidatos de renombre. El exentrenador del Barcelona, Xavi, es el mejor posicionado, pues su estilo de juego de posesión encaja con el modelo que el club busca implantar.

    Además, la directiva de BlueCo sigue de cerca a Xabi Alonso (ex Real Madrid), Francesco Farioli (Oporto) y Cesc Fàbregas (Como).

  • Xavi, en primera línea

    Las credenciales de Xavi lo hacen atractivo. El técnico de 46 años ganó La Liga en tres años en el Camp Nou antes de dejar el Barcelona en 2024.

    La competencia y la disponibilidad podrían influir en la decisión del Chelsea. Fábregas brilla en el Como y se quedará en Italia este verano, mientras que Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, es admirado por su pressing intenso, pero tiene una filosofía de entrenamiento distinta.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Chelsea baraja opciones mientras se intensifica la búsqueda de entrenador.

    La directiva del Chelsea aún evalúa candidatos antes de nombrar al técnico definitivo. Se cree que Xavi, sin equipo, busca un proyecto estable tras dejar el Barcelona. Su fichaje sería un nuevo intento de consolidar lo construido en Stamford Bridge.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA