Según SunSport, el Chelsea planea fichar a la estrella del Brentford, Henderson, en un movimiento sorpresa que refleja su nueva estrategia de mercado. Tras varias ventanas centradas en jóvenes talentos, los Blues apuestan ahora por jugadores experimentados para equilibrar su plantilla.

El centrocampista llegó al Brentford el verano pasado con un contrato de dos años, tras 18 meses en el Ajax. Sin embargo, el equipo de Keith Andrews podría rescindir su contrato, lo que le permitiría incorporarse a los Blues como agente libre. Así, Henderson podría prolongar su carrera en la máxima categoría, mientras el Chelsea gestiona sus limitaciones financieras.



