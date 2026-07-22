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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

El Chelsea considera fichar a John Stones, sorpresa tras su salida gratis del Manchester City

Fichajes
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J. Stones
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Según algunas informaciones, el Chelsea está barajando una sorprendente oferta por John Stones tras la salida del defensa del Manchester City. El internacional inglés está disponible como agente libre tras haber expirado su contrato en el Etihad Stadium, lo que ha despertado el interés de varios grandes de la Premier League.

  • Stones se perfila como objetivo defensivo

    Según el *Daily Mail*, Chelsea prepara una oferta por Stones, pese a que directivos del club ya habían minimizado los rumores sobre el jugador de 32 años. El exjugador del Everton descansa tras el Mundial 2026, donde Inglaterra perdió en semifinales contra Argentina. Su condición de agente libre lo convierte en una opción atractiva para equipos que buscan experiencia sin pagar traspaso.

    Arsenal también lo sigue: Mikel Arteta busca refuerzos tras las lesiones de William Saliba. Los ‘blues’ ya demostraron con Thiago Silva que los veteranos funcionan.


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  • Alex-Scott(C)Getty Images

    El Bournemouth rechaza la oferta por Scott

    Mientras busca a Stones, el Chelsea se topó con un obstáculo al intentar fichar al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. Los Cherries rechazaron el martes una oferta formal de 64 millones de libras y aseguran que el jugador no está en venta, pese a que él se niegue a firmar un nuevo contrato.

    Mientras tanto, el Chelsea ha anunciado el fichaje de Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, por una cifra récord. La campaña de fichajes busca dar al nuevo entrenador, Xabi Alonso, los recursos para regresar a Europa, pero la llegada de Scott se complica por la firmeza del Bournemouth en su valoración.


  • Se amplía la lista de candidatos para la defensa

    Además de Stones, los Blues negocian por el defensa del Crystal Palace, Maxence Lacroix. Se informa que el copropietario del Chelsea, Behdad Eghbali, y el presidente del Palace, Steve Parish, mantuvieron conversaciones de alto nivel en Nueva York.

    Además, el Chelsea sigue a Jacobo Ramón, defensa de 21 años del Como, y busca cerrar al menos un central antes del cierre del mercado para reforzar la zaga. Todo ello pese a la presencia de Josh Acheampong, quien permanece en el club a pesar del interés de otros equipos.

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  • Xabi alonsoGetty Images

    Preparativos de pretemporada con Alonso

    Mientras se resuelve el mercado de fichajes, Alonso prepara la plantilla para una gira de pretemporada en Sídney, Australia. El equipo viajará a finales de esta semana, aunque aún no se ha confirmado la lista de convocados.

    Acheampong y otros canteranos buscarán destacar, pues el Chelsea no jugará competiciones europeas y tendrá menos oportunidades de rotar. Algunos jóvenes podrían quedarse para cerrar cesiones, mientras que los que viajen pelearán por un lugar en los planes de Alonso.