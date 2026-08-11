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Adhe Makayasa

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El Chelsea confirma la salida de Filip Jorgensen: el portero se incorpora al RC Strasbourg cedido por una temporada

Fichajes
F. Joergensen
Chelsea
Premier League
Strasbourg
Ligue 1

El Chelsea ha confirmado que el portero Filip Jorgensen ha completado su cesión por una temporada al RC Strasbourg, de la Ligue 1. El internacional danés de 24 años se marcha a Francia para la campaña 2026-27 en una cesión simple, sin opción de compra, en busca de minutos con regularidad después de ver reducidas sus oportunidades en el primer equipo en Stamford Bridge.

  • El portero del Chelsea asegura su cesión

    El Chelsea ha confirmado oficialmente la salida del guardameta Jorgensen, de 24 años, al Estrasburgo de la Ligue 1 en calidad de cedido por una temporada y sin opción de compra. El portero danés ha optado por un traslado a Francia después de una drástica reducción de minutos en Stamford Bridge durante el último año. El Estrasburgo se movió para fichar al guardameta con el objetivo de reforzar su línea defensiva incorporando a un jugador con experiencia contrastada en la élite europea.


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    El Chelsea envía sus deseos por la cesión

    El cambio marca un nuevo capítulo para Jorgensen después de haber disputado 36 partidos con el Chelsea desde su llegada procedente del Villarreal en el verano de 2024. En un comunicado oficial publicado el martes por la mañana, la cúpula del Chelsea mostró todo su apoyo a la aventura del guardameta en Francia: "Estamos deseando apoyar a Filip durante toda su etapa en Francia. ¡Buena suerte, Filip!"

  • El guardameta danés busca minutos

    El traslado a Alsacia representa una oportunidad crucial para que Jorgensen relance su carrera después de desempeñar un papel clave en el triunfo del Chelsea en la UEFA Conference League en mayo de 2025 y en su victoria en el Mundial de Clubes de la FIFA ese mismo verano. A pesar de disputar 12 partidos en cuatro competiciones diferentes y ayudar al equipo a alcanzar las semifinales de ambas copas nacionales la temporada pasada, perdió su puesto como guardameta titular en favor de Robert Sanchez. El Estrasburgo ha sacado partido de su asociación estratégica con el Chelsea para reforzar su defensa.

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  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Nuevas campañas esperan a los clubes

    El Estrasburgo, que terminó octavo en la Ligue 1 la pasada temporada, comenzará su nueva campaña con un exigente partido fuera de casa contra el Marsella el 21 de agosto. Mientras, el Chelsea abrirá su temporada 2026-27 de la Premier League con un derbi londinense contra el Fulham tres días después. Se espera que Jorgensen se integre rápidamente en la plantilla del Estrasburgo para hacerse con el puesto de titular bajo palos de cara a un competitivo inicio de temporada.

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