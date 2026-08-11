El traslado a Alsacia representa una oportunidad crucial para que Jorgensen relance su carrera después de desempeñar un papel clave en el triunfo del Chelsea en la UEFA Conference League en mayo de 2025 y en su victoria en el Mundial de Clubes de la FIFA ese mismo verano. A pesar de disputar 12 partidos en cuatro competiciones diferentes y ayudar al equipo a alcanzar las semifinales de ambas copas nacionales la temporada pasada, perdió su puesto como guardameta titular en favor de Robert Sanchez. El Estrasburgo ha sacado partido de su asociación estratégica con el Chelsea para reforzar su defensa.