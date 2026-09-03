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El Chelsea confirma el fichaje del prodigio brasileño Denner, procedente del Corinthians, con un contrato de ocho años

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El Chelsea ha anunciado oficialmente el fichaje en propiedad de un internacional brasileño en categorías inferiores muy cotizado procedente del Corinthians. El talentoso lateral de 18 años ha comprometido su futuro a largo plazo con el club de Stamford Bridge al firmar un contrato hasta 2034, reforzando sus categorías inferiores poco después del cierre de un lucrativo mercado de fichajes de verano.

  • El Chelsea confirma el fichaje de Denner

    Tras el cierre del mercado de fichajes de verano, Chelsea ha confirmado la llegada de Denner Alves a través de su página web oficial. El defensa de 18 años, que se desempeña por la izquierda, llega al club procedente del Corinthians y se incorporará de inmediato a los equipos Cobham Next Gen, recientemente rebautizados.

    Un comunicado oficial del club decía: "Chelsea se complace en confirmar el fichaje de Denner, procedente del club brasileño Corinthians, con el lateral firmando un contrato hasta 2034". El club londinense se ha asegurado a uno de los talentos más prometedores de Sudamérica, al añadir a Denner a una estructura de cantera que ya había visto las llegadas de Harrison Bettoni y Alfie Osborne a principios de este verano.

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  • Denner brilla con el Corinthians y Brasil

    Denner se incorporó a la cantera del Corinthians a los 13 años y progresó rápidamente en sus categorías inferiores. El año pasado, el adolescente brilló mientras el sub-20 del Corinthians terminó como subcampeón de la Copa Juvenil de São Paulo.

    A lo largo de esa competición, Denner marcó tres goles y dio dos asistencias, lo que incluyó anotar el primer tanto en la final contra el São Paulo. Más allá de sus logros con el club, el lateral también ha impresionado en la escena internacional. Es internacional juvenil con Brasil y fue una pieza clave del equipo sub-17 que conquistó con éxito el Campeonato Sudamericano Sub-17 en 2025.


  • Vínculos familiares con el defensa del Arsenal

    Según informan medios brasileños, Denner es primo del central del Arsenal Gabriel Magalhaes. Si el joven lateral es capaz de replicar en la Premier League el éxito de su familiar, el Chelsea se habrá hecho con un gran talento. Esta incorporación pone el broche a un verano frenético para el Chelsea, que se ha gastado más de 300 millones de libras en fichajes como los de Morgan Rogers y Maxence Lacroix. Por el contrario, el club ha generado aproximadamente 400 millones de libras en ventas. Una parte significativa de esos ingresos llegó cuando Enzo Fernandez se marchó al Manchester City el último día del mercado por una enorme cifra de 125 millones de libras, junto con las salidas de Tosin Adarabioyo y Marc Guiu.

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    ¿Qué le espera ahora al joven?

    El jugador de 18 años comenzará ahora su integración en el fútbol inglés entrenándose con los equipos Next Gen de Cobham del Chelsea. El joven defensa intentará adaptarse rápidamente a su nuevo entorno e impresionar a los entrenadores de la academia. Si mantiene su rápida progresión, el brasileño podría pronto llamar a la puerta del primer equipo y enfrentarse potencialmente a su primo en futuros derbis londinenses.

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