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El Chelsea confirma el fichaje de Marco Palestra por 47 millones de libras, en lo que supone el primer fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador
Alonso consigue su primer fichaje del verano
La era de Alonso en el Chelsea comienza con la llegada de Palestra. El acuerdo, cerrado tras la llegada del técnico al oeste de Londres, muestra la intención de la directiva de respaldar su visión con jóvenes talentos.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el traspaso supera los 43 millones de libras y puede alcanzar los 47 millones con variables. El jugador ha firmado un contrato de seis años más uno opcional. Palestra, que llega con gran reputación tras brillar en Italia, se incorporará de inmediato a la pretemporada para la campaña 2026/27 de la Premier League.
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El Blues se adelanta al Inter en el fichaje
El fichaje del Chelsea por este defensa de 21 años es un golpe en el mercado, pues superó al Inter, favorito en Italia.
Palestra, elegido Mejor Defensa de la Serie A tras su cesión en el Cagliari, mostró su alegría por llegar al club londinense. «Muchas cosas me convencieron para fichar por el Chelsea, uno de los mejores clubes del mundo», declaró el defensa en la web oficial del club. «Estoy muy ilusionado por empezar. He sentido esa energía desde el primer día en que el Chelsea se interesó por mí. Estoy deseando empezar, ver a toda la afición, a mis compañeros y al entrenador».
Versatilidad y estilo italiano en el Bridge
Palestra aporta a Alonso gran flexibilidad táctica: puede actuar como lateral tradicional o como carrilero en ambas bandas. Llega a Stamford Bridge tras jugar 37 partidos de liga con el Cagliari la temporada pasada, donde su tenacidad defensiva y sus aportaciones ofensivas atrajeron a los ojeadores europeos. Además, debutó con la selección italiana, disputando dos encuentros a principios de 2026.
El jugador reconoció que la posibilidad de trabajar con Alonso fue decisiva. «Tenemos un plantel talentoso y sólido, y a Xabi como entrenador. Me ha explicado su estilo de juego, lo cual me emociona, y ya queremos competir en la Premier League», añadió Palestra en su primera entrevista como jugador del Chelsea.
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¿El inicio de un mercado de fichajes ajetreado para el Chelsea?
La llegada de Palestra promete un verano intenso en Cobham, pues el Chelsea busca regresar a la Liga de Campeones. Mientras el club integra al talento italiano a la pretemporada bajo el exentrenador del Leverkusen, se esperan más fichajes. Sigue vinculado a Granit Xhaka, del Sunderland, y a Pep Chavarria, del Rayo Vallecano.