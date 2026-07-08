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Geovany Quenda Sporting 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Traducido por

El Chelsea confirma el fichaje de Geovany Quenda con un contrato a largo plazo, tras completarse el traspaso del joven desde el Sporting CP

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El Chelsea ha fichado al extremo portugués Geovany Quenda, de 19 años, procedente del Sporting CP. Firma un contrato hasta 2034 tras ganar títulos en Portugal y destacar como uno de los jóvenes talentos del fútbol europeo.

  • El extremo récord ficha por el Stamford Bridge

    El Chelsea haanunciado el fichaje de Quenda, procedente del Sporting, por 50 millones de euros. El delantero se compromete con el club londinense por ocho años.

    En su etapa con los leones disputó 86 partidos, marcó nueve goles y dio 17 asistencias. Se convirtió en el jugador más joven en anotar con el Sporting en su temporada de debut, con 54 encuentros en los que el equipo logró el doblete nacional. El conjunto lisboeta pierde un jugador clave, mientras el Chelsea gana un activo versátil capaz de actuar como extremo o lateral.


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    Éxito en la conquista de títulos y orgullo por fichar por el Chelsea

    Quenda llega con una impresionante colección de trofeos para un adolescente, tras ganar la Primeira Liga y la Copa de Portugal con el Sporting en 2025, además de la Liga de Naciones con Portugal. Al hablar de su fichaje, Quenda expresó su alegría por dar este gran paso en su carrera. «Es fantástico estar aquí», afirmó Quenda.

    «El Chelsea es un gran equipo y estoy deseando jugar en Stamford Bridge. El club confía en jugadores como yo y me siento orgulloso de estar aquí».

  • Mi deseo de trabajar con Xabi Alonso

    Quenda es el portugués más joven en marcar en la Liga de Campeones y fue incluido en el Equipo Ideal del Europeo Sub-21 de 2025. Aunque aún no ha debutado con la selección absoluta, ha sido convocado en varias ocasiones.

    El extremo está deseando seguir creciendo bajo las órdenes de su nuevo entrenador. «Estoy ilusionado por trabajar con mis compañeros y con el entrenador, Xabi Alonso. Soy un joven muy trabajador y me gusta ayudar a mi equipo. Quiero ser conocido por tener la mentalidad adecuada para ayudar a mis compañeros y por dar lo mejor de mí mismo para que el club gane títulos».

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    ¿Qué les depara el futuro a Chelsea y Quenda?

    Quenda se une al Chelsea, que ya prepara la pretemporada. Los fans esperan verle como extremo o lateral-extremo bajo Xabi Alonso. Costó 50 millones de euros, así que las expectativas son altas y podría debutar pronto con la camiseta azul.

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