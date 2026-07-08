El Chelsea haanunciado el fichaje de Quenda, procedente del Sporting, por 50 millones de euros. El delantero se compromete con el club londinense por ocho años.

En su etapa con los leones disputó 86 partidos, marcó nueve goles y dio 17 asistencias. Se convirtió en el jugador más joven en anotar con el Sporting en su temporada de debut, con 54 encuentros en los que el equipo logró el doblete nacional. El conjunto lisboeta pierde un jugador clave, mientras el Chelsea gana un activo versátil capaz de actuar como extremo o lateral.



