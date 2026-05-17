La directiva del Chelsea ha fijado un objetivo claro para Alonso tras su llegada al oeste de Londres: ganar la Premier League en las próximas tres temporadas, según el Daily Mail. Este desafío refleja la inversión en Stamford Bridge y el palmarés del nuevo técnico.

Su contrato de cuatro años le da cierta estabilidad, pero la exigencia de triunfar es inmediata. Tras un periodo de transición y resultados irregulares, la directiva azul confía en que el español sea la pieza que falta para desafiar el dominio del Manchester City, el Arsenal y el Liverpool.



