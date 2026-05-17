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El Chelsea confía en que Xabi Alonso les dé la Premier League, y el nuevo técnico se inspira en la «mentalidad de campeones» de Jürgen Klopp
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El Chelsea se fija un plazo ambicioso para conseguir el título
La directiva del Chelsea ha fijado un objetivo claro para Alonso tras su llegada al oeste de Londres: ganar la Premier League en las próximas tres temporadas, según el Daily Mail. Este desafío refleja la inversión en Stamford Bridge y el palmarés del nuevo técnico.
Su contrato de cuatro años le da cierta estabilidad, pero la exigencia de triunfar es inmediata. Tras un periodo de transición y resultados irregulares, la directiva azul confía en que el español sea la pieza que falta para desafiar el dominio del Manchester City, el Arsenal y el Liverpool.
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Canalizando el espíritu de los «monstruos mentales»
Alonso, nuevo técnico del Chelsea, quiere renovar la cultura de Cobham con la filosofía de los «monstruos de la mentalidad» que popularizó Jürgen Klopp en el Liverpool. Considera que la calidad técnica no basta y que la plantilla necesita una transformación psicológica para pelear por los grandes títulos.
Para ello exige elevar los estándares y comprometerse al máximo. Con esa mentalidad, Alonso busca recortar distancias con los líderes y pelear el título durante los 38 partidos de la temporada.
Un cambio de poder en Stamford Bridge
Alonso, excapitán de Liverpool y Real Madrid, ha sido nombrado «director técnico» del Chelsea, no «entrenador principal». Es el primer responsable con este título en 13 años.
Este cambio sugiere un alejamiento del modelo colaborativo anterior y le otorga la última palabra en asuntos clave, como fichajes y planificación a largo plazo, para evitar las luchas de poder que han afectado al club.
- AFP
Se avecina un agitado mercado de fichajes de verano
Con el título de la Premier League definido, el Chelsea se prepara para un verano intenso en el mercado de fichajes. El objetivo es dar a Alonso las herramientas que necesita. Ya hay planes para una ventana de fichajes frenética; se informa que el club ha identificado varios objetivos clave para reforzar el centro del campo y la defensa, áreas que requieren un refuerzo urgente para adaptarse al estilo de alta intensidad del entrenador.