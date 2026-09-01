El Chelsea cierra a última hora del día de cierre de mercado un acuerdo por el centrocampista del Mónaco Lamine Camara como sustituto de Enzo Fernandez

Camara se está sometiendo actualmente al reconocimiento médico previo a un traspaso de última hora en el cierre del mercado al Chelsea. Según Standard Sport, el Chelsea ha alcanzado un acuerdo por valor de 47 millones de libras para fichar al centrocampista del Mónaco.

El Chelsea aceleró hoy su persecución de Camara después de acordar la venta de Enzo Fernandez al Manchester City por una tarifa fija récord de 125 millones de libras. El Mónaco exigió originalmente una cantidad mayor por Camara, pero rebajó su precio de salida tras las complicaciones en el traspaso de Folarin Balogun al Everton. Balogun no superó el reconocimiento médico, lo que obligó al Mónaco a negociar con el Chelsea a un precio reducido para recaudar fondos antes del cierre del mercado en Francia.