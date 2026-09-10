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El Chelsea aventaja al Manchester United en la carrera por fichar al centrocampista del Barcelona Marc Bernal, mientras Xabi Alonso busca un sustituto a largo plazo para Enzo Fernandez
El Chelsea lidera la carrera por Bernal
El Chelsea se ha convertido en el principal candidato para fichar a la sensación adolescente del Barcelona, Bernal, según GiveMeSport. El club del oeste de Londres lidera actualmente la carrera por el jugador de 19 años, que se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes talentos de los que más se habla en el fútbol europeo.
Bernal, producto de la famosa cantera de La Masia, ya ha sumado su primera internacionalidad absoluta con España, una prueba de su meteórico ascenso. El interés desde Stamford Bridge llega en un momento en el que la carrera de Bernal en el Camp Nou ha llegado a una encrucijada. A pesar de ser uno de los mediocentros defensivos con más proyección del continente, el camino hacia un puesto fijo en el once se ha complicado por la reciente actividad del Barcelona en el mercado.
El gigante catalán completó recientemente el sonado fichaje estival de Rodri procedente del Manchester City, un movimiento que, lógicamente, ha reducido los minutos disponibles para el joven español. Aunque Bernal comenzó bien la temporada, la presencia del vigente ganador del Balón de Oro le ha obligado a reconsiderar su futuro inmediato a las órdenes de Hansi Flick.
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La visión a largo plazo de Xabi Alonso
El entrenador del Chelsea, Alonso, es la principal fuerza impulsora detrás del interés del club en Bernal. El excentrocampista del Liverpool y del Real Madrid, que se ha labrado una reputación por desarrollar talento joven, supuestamente considera a Bernal la solución ideal a largo plazo para sus exigencias tácticas. Alonso está decidido a encontrar a un jugador capaz de marcar el ritmo del partido desde atrás, y cree que Bernal posee el perfil único necesario para triunfar en la Premier League.
En concreto, el conjunto londinense busca un sucesor para Fernandez, que recientemente completó un sonado traspaso al Manchester City. La salida del argentino dejó un vacío importante en el corazón del centro del campo del Chelsea, y Alonso está convencido de que Bernal es la solución ideal a largo plazo y el posible sucesor del ganador del Mundial.
El Manchester United sigue de cerca la situación
El Chelsea no es el único club inglés que sigue muy de cerca la situación en el Camp Nou. Al Manchester United también se le ha atribuido un serio interés en el joven, mientras busca rejuvenecer sus opciones en un centro del campo ya veterano. El Manchester United lleva tiempo siguiendo la progresión de Bernal, al que considera una posible pieza clave para su futuro.
Sin embargo, los informes sugieren que el Chelsea es actualmente el club «mejor posicionado» para cerrar un acuerdo, después de haber realizado ya un amplio trabajo previo para convencer a los representantes del jugador de que un traslado a Londres es el mejor paso para su desarrollo profesional.
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Chelsea y Manchester United se preparan para la batalla por Bernal
Se espera que la competencia entre los dos gigantes ingleses se intensifique a medida que se acerca el mercado de fichajes de enero. Ambos clubes son conscientes de que la situación financiera del Barcelona sigue siendo un factor, aunque el club ha mostrado signos de recuperación.
Aunque el conjunto catalán preferiría idealmente mantener a sus estrellas formadas en casa, la necesidad de cuadrar las cuentas y cumplir con las estrictas normas salariales de LaLiga podría forzarle la mano si se pone sobre la mesa una oferta importante. Para el Manchester United, perder a un talento así en favor de un rival directo como el Chelsea supondría un golpe importante para su estrategia de fichajes.
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